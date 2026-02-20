回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

▲黃國昌、林子宇。（圖／翻攝自Facebook／林子宇）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌17日走春拜廟，未料遭遇民眾嗆聲，陪同的同黨市議員參選人林子宇當場高聲大喊「新年快樂」，但凶狠表情引起討論，綠營支持者、粉專大酸「跟太妹沒兩樣」，甚至翻出過往照片批評。對此，林子宇19日回應，自己不會因為不理性謾罵影響心情，在特定陣營字典裡，超速仔是祝賀，而新年快樂是嗆聲？至於自己的眼神，只能說，要人尊重，必先自重，「祝賀新年快樂是我展現風度最大的極限」。

林子宇表示，收到超多私訊表達關心，謝謝大家，請放心，自己才不會因為不理性的謾罵影響她的心情！

林子宇表示，針對外表、家人等無關政治議題探討的人身攻擊、又或者是用截圖、用「回嗆」來形容她的「新年快樂」，也都讓她覺得蠻幽默的，畢竟比起截圖，影片完整呈現她重複「新年快樂」去應對胡亂的謾罵，但這對他們來說可能不重要，畢竟在特定陣營的字典裡，超速仔是祝賀，而新年快樂是嗆聲？至於自己的眼神，只能說，要人尊重，必先自重。

林子宇強調，自己個性向來直接，不對的事情就是不對，不會為了討好誰或走悲情牌，放棄對正義的堅持，特定陣營自覺帥氣帶起的風潮已經造成社會的不安，「祝賀新年快樂是我展現風度最大的極限」。己所不欲，勿施於人，這個道理不分黨派都應該要有，這是做人基本原則。

▼林子宇。（圖／翻攝自Facebook／林子宇）