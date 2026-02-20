過年彩券行爆滿人　歌手PO照酸「貪財可悲」！釣出台彩主持人反擊

▲歌手朱頭皮（朱約信）貼出台彩人潮照。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

過年期間各地彩券行人潮爆滿，民眾搶買威力彩、大樂透與刮刮樂，希望試試手氣賺個紅包。歌手朱頭皮（朱約信）近日PO文，針對彩券行人潮開酸台灣人「貪財」，引起網友撻伐。台彩開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源也現身留言區回應，並點出公益彩券盈餘用途，不少弱勢族群因此受惠。

朱約信PO彩券行人潮照開酸



歌手朱頭皮（朱約信）17日在Threads發文，貼出一張彩券行人潮爆滿的照片，並開酸「一群貪財的可悲的人，台灣就是有你們這些才會搞成這樣」。

▲第58屆金鐘獎節目類星光大道，朱頭皮。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎Golden Bell Awards）



貼文曝光後，引來百萬名網友關注，「我以前一位同事是花蓮原住民，漂亮的百貨櫃姊，他的弟弟小兒麻痺，換義肢的錢是公益彩券出的，從此我對彩券改觀」、「之所以叫公益彩券，是因為盈餘會用在幫助弱勢族群，也有不少人中獎後會把部分獎金捐出去，有中就當替過年討個好彩頭，沒中就當買個快樂、支持公益，其實也沒什麼不好的」、「我的爸爸媽媽都是身心障礙者，家裡從我幼稚園就開始經營彩券行，因為有這份工作才養活了我們全家」。

台彩開獎節目主持人反擊



台彩開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源直接在底下留言反嗆，台彩公司光是去年12月份，為政府創造的公益彩券盈餘就有22.41億。他也指出，從113年1月到114年12月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達到658.8億，並依規定分配，50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%挹注全民健康保險準備。

夏浩源直言「或許您不是公益盈餘受惠的對象，但不代表台灣其他角落沒有受到幫助的人，每一張投注都在默默支持弱勢族群」。他透露，自己每天都會買彩券，「對我來說，算是給辛苦了一整天的自己一個做夢的機會」，但他不否認，有些人已經從「有趣」變成「豪賭」，火能取暖也可能灼傷，不該因為少數人迷失，否定台彩的初衷。