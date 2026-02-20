遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫：家長務必留意

▲示意圖，與本文無關。（圖／報系資料照）

近期日本旅遊熱度不減，但當地盛行的傳染病疫情亦不容小覷。兒科醫師巫漢盟近日在社群分享自身經驗，一家人剛從日本返台，原本滿心回味旅程點滴，未料他的女兒「小喵」卻突然出現喉嚨劇痛等症狀，經檢查後確診感染A型鏈球菌，提醒家長帶孩子出國仍須留意傳染病風險。

巫漢盟醫師在臉書粉絲專頁「阿包醫生陪你養寶包-小兒科巫漢盟醫師」發文指出，全家在出發赴日前已留意到日本境內流感與A型鏈球菌疫情嚴峻，儘管旅途中已刻意避開人潮，但孩童在長時間旅遊時，口罩難以戴穩，仍可能暴露於飛沫傳播環境。

返台首日晚餐時，巫醫師女兒「小喵」原本精神好，卻突然出現喉嚨劇痛、無法吞嚥甚至痛到流淚的症狀。經初步觀察舌頭呈現疑似「草莓舌」，加上咽喉紅腫、扁桃腺腫大等典型表現，進一步確認為A型鏈球菌感染，所幸尚未出現高燒，立即投藥治療後症狀迅速改善。

巫醫師提醒，A型鏈球菌為細菌感染，常見於5至15歲學齡兒童，容易在人群密集環境如機艙、觀光景點等地透過飛沫傳播。若孩子出現喉嚨劇痛、持續高燒或舌頭紅腫如草莓表面等症狀，應盡速就醫檢查，避免誤以為只是一般感冒。巫醫師也進一步說明，該細菌與一般感冒病毒不同，較少伴隨咳嗽或流鼻涕等呼吸道症狀。

另外，巫醫師特別強調，一旦確診必須完整接受抗生素治療，即使服藥一兩天後症狀明顯改善，也不能自行停藥，通常需完成約10天療程，才能徹底清除細菌。若治療不完全，可能引發猩紅熱、急性腎絲球腎炎或風濕熱等併發症，甚至造成心臟瓣膜或關節長期損傷，後果不容輕忽。

最後巫醫師表示，旅遊雖能留下美好回憶，但環境改變與體力消耗也可能降低免疫力，使病原更易入侵。家長除留意孩子健康狀況，也應加強基本防護，如勤洗手、補充水分與適度休息。近期氣溫變化大，更要留心身體警訊，若出現不適，應及早就醫，才能安心享受旅遊與生活。

