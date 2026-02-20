　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝　旅宿業者感動

▲▼ 。（圖／業者「墾丁痣靈」授權提供）

▲墾丁初三人潮。（圖／業者「墾丁痣靈」授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

國旅近年常被認為價格偏高，不少人寧願出國，然而最近適逢春節假期，許多人把握機會出門走春，墾丁在地民宿業者曬出3張墾丁大街人潮擠爆的照片，感動直呼「感謝還願意相信墾丁的你們」，引發熱議。貼文一出，許多網友力挺，「挺國旅，也挺所有台灣努力生活的人。」

墾丁人潮擠滿整條路

墾丁民宿業者「墾丁痣靈」在臉書發文，貼出3張大年初三墾丁大街人潮滿滿的照片，一度以為大家都出國了，直到當天接了快30通電話，才感受到人潮回來了。

業者坦言，「網路上有太多蹭墾丁的流量，不把墾丁打S（死），誓不罷休」，墾丁有它的缺點，但也有它的優點，「感謝還願意相信墾丁的你們，這裡有越來越多人努力著試著翻轉、扭轉傳統印象，愛墾丁，也給懂的人」。

貼文一出，許多網友紛紛大讚，「恆春墾丁真的有它美的地方，也不是每個家庭窮到可以出國，怎麼住、怎麼吃、怎麼玩就是看個人的能力」、「我會出國也會國旅，墾丁每隔一段時間會過去，喜歡出國沒必要批評墾丁」、「我上周才去墾丁玩5天，恆春住宿真的是我住過最便宜的地方了」、「我們全家去墾丁住四天，比去香港玩四天還省錢」。

過年期間前往墾丁旅遊的網友分享，「初一我們從宜蘭到墾丁玩，大家覺得我們瘋了，不如出國，但墾丁有我小時候家人出遊的美好回憶，過了20幾年的現在我再帶自己的小孩出去玩，墾丁依舊這麼美，當地人依舊熱情」、「墾丁很棒啊！有漂亮的大海，美麗的風景，我們剛從墾丁回來」。

．本文經墾丁民宿業者「墾丁痣靈」授權轉載。

02/18 全台詐欺最新數據

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

