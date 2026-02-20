吃台南牛肉湯店！家長「竟拿沾醬碟」幫孩刮痧　店員急出手

▲台南永康某牛肉湯店裡，有位顧客拿店內的「沾醬碟」幫孩子刮痧。（圖／翻攝自Threads／＠shung_wei_chen）

文／CTWANT

「看到真的差點吐出來欸！」一名網友日前到台南市永康區某牛肉湯店用餐，竟目睹一名婦人拿店裡的「沾醬碟」幫孩子刮痧，讓他相當傻眼。畫面曝光後引發熱議，店家則回應已立即丟棄相關餐具，後續也以高溫消毒了全數沾醬碟。

這名網友在Threads上傳一段影片，只見一名家長手拿著店內的「沾醬碟」，幫孩子脖子後側刮痧，讓他忍不住直呼「就搞不懂為什麼有人會拿店家的『沾醬碟』來幫小孩子刮痧，看到真的差點吐出來欸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，他有假裝上廁所靠近觀察，確認就是店裡的碟子，且對方一家5口都是台灣人；後來他吃飽要離開前，有將此事告知店家，但不清楚後續會怎麼處理，「只是覺得在吃飯的當下看到這一幕真的很噁。」

畫面曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「就是有一大堆這種社會亂源在拉低平均水準」、「有夠沒水準」、「為什麼不用自己的10元刮啊」、「過年什麼奇怪年獸都跑出來了」、「所以我還是習慣一次性餐具，雖然不環保」、「我也看過快炒店裡用餐的阿婆拿碗幫人刮痧，超詭異，還用涼涼的藥膏，碗都是味道傻眼」、「站在媽媽的角度來看，她是溫馨的，但站在顧客的角度來看，成了噁心」、「小孩子還好嗎？在下學過粗淺經絡穴道按摩，我可以幫忙擊打太陽穴」。

對此，店家回應，當天員工上前制止後，已將沾醬碟直接丟棄，「我們也是第一次遇到這種狀況，心裡很慌張也很生氣顧客的行為，真的感謝當天員工機智的處理！」

店家強調，所有工作人員已再次高溫燙洗所有沾醬碟，感謝所有給予意見的網友及拍攝者，也呼籲顧客「如果真的不舒服有需要，我可以幫你刮痧，拜託不要拿任何餐具用於飲食之外」。

店家也補充，他們有考慮把沾醬碟換掉，但盤點備品發現不夠，過年期間也沒有備品可以採購，因此買了拋棄式沾醬碟供顧客使用。

延伸閱讀

▸ 「少回家過年包20萬vs天天陪吃飯給2千6」父母選哪種？答案超意外

▸ 信用卡被盜刷竟刮中千萬頭獎！失主提議與竊賊平分：避免全被沒收

▸ 原始連結