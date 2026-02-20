花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭19日下午發生一起翻覆意外！警消於下午2時54分許接獲民眾報案，指稱潭面上有天鵝船意外翻覆，導致人員落水，隨即派遣相關單位人車趕赴現場搶救。警消抵達時，發現一名9歲男童已無生命跡象，緊急將人送往花蓮慈濟醫院搶救，但仍宣告不治。目擊者表示，天鵝船疑似因鄰近的快艇經過產生波浪，才失穩翻覆，至於確切釀禍原因仍有待釐清。

▲▼花蓮鯉魚潭19日下午驚傳天鵝船翻覆意外。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



回顧整起案發經過，鄭姓一家三代共5人前往鯉魚潭遊玩，全家人共乘天鵝船遊湖，均依規定穿著救生衣。初步了解，船隻在距離北端岸邊約20公尺處突然翻覆，現場包括父、母、祖父、姑姑等4名大人第一時間被周圍船隻救起，但9歲男童一度失蹤，直到業者潛入水中搜尋，才發現男童受困在翻覆的船艙底部，拉上岸時已失去呼吸心跳。

目擊者指出，天鵝船疑似因鄰近快艇經過產生波浪，導致船身失穩翻覆。業者則表示，過去極少發生翻覆意外，不排除與春節期間船隻密集產生的浪湧有關。警方提醒，民眾搭乘遊覽船隻除了須全程穿著救生衣，也應隨時注意湖面波動，以免發生重心偏移導致危險。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。