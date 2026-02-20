　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

▲男子燃放時。（示意圖／翻攝自微博）

▲男子燃放時遭炸傷。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名剛迎來女兒滿五個月的新手爸爸，原本想在年節燃放鞭炮煙火為家中增添喜氣，卻因突發爆炸意外重傷右眼，面臨摘除手術。家屬崩潰表示，女兒才五個月大，不知道怎麼用這張受傷的臉面對。除夕夜起，當地醫院眼科也迎來多起同樣事件導致的外傷就診案例。

▲男子右眼重傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼他放鞭炮出事恐摘眼球。（圖／翻攝自微博）

▲男子右眼重傷。（圖／翻攝自微博，上同）

據《三農頻道》報導，杭州某醫院除夕夜共有4名醫師值班，當晚接診12名因鞭炮煙火受傷的患者，其中4人需緊急手術治療。受傷最嚴重的是一名31歲蕭山男子，他為慶祝女兒出生滿五個月燃放鞭炮煙火時，產品突然爆炸，右眼遭到正面衝擊。

▲家屬表示，男子的女兒剛出生五個月。（圖／翻攝自微博）

▲家屬表示，男子的女兒剛出生五個月。（圖／翻攝自微博）

醫師表示，該男子右眼球破裂，眼球內容物幾乎全部流失，角膜與鞏膜嚴重缺損，經評估屬不可逆傷害，後續可能需摘除眼球並植入義眼，將永久失去該眼視力。患者一度情緒失控，反覆自責表示，「孩子才五個月大，剛當上爸爸，以後怎麼面對女兒？」家屬也幾近崩潰。

▲▼醫師。（圖／翻攝自微博）

▲▼醫師表示，男子後續恐將摘除右眼球。（圖／翻攝自微博）

▲▼他放鞭炮出事恐摘眼球。（圖／翻攝自微博）

醫界指出，鞭炮煙火在爆炸瞬間可產生約700至800℃高溫，噴口溫度堪比電烙鐵，加上衝擊波與碎片飛散，極易造成角膜灼傷、鞏膜撕裂等嚴重創傷。部分民眾低估火藥威力，或在點燃後靠近查看「啞炮」，都是常見危險行為。過往亦曾發生有人將炮體置於玻璃瓶下查看時突然引爆，玻璃碎片飛散導致單眼失明的案例。

醫師提醒，燃放鞭炮煙火務必保持安全距離，避免近距離觀看或徒手檢查未爆產品，如發生意外應立即就醫。每逢節慶，相關傷害案例皆明顯增加，民眾切勿因一時疏忽，留下難以挽回的遺憾。

