經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

▲俄羅斯領導人普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭的俄烏戰爭，這場各界以為會是實力懸殊的閃電戰，如今戰火已延續長達4年之久。對此，經濟學人近日刊登題為「普丁正陷入自己造成的困境」專文，內容點出，普丁越來越難取得足以稱為勝利的成果，即便俄烏達成和平協議，俄羅斯內部的可能引發經濟與政治動盪，俄羅斯大量資源轉向國防，使其他經濟部門疲弱，內部政治問題將讓新投資者退怯，且資源從戰爭轉向和平，包括返鄉士兵的工作安排等，都可能引發深度衰退。

文中表示，普丁正陷入自己一手造成的困境，在烏克蘭戰場上，越來越難取得足以稱為「勝利」的成果；而美國總統川普迫使烏克蘭割讓領土，但這條路徑也越來越不可能，「即便達成和平協議，俄羅斯內部的經濟與政治動盪，將破壞普丁被列為史上偉大沙皇的計劃」。

內文指出，俄羅斯一直無法集結足夠的戰力突破烏克蘭防線，在前線周圍10至30公里的擊殺區內，無人機讓士兵與裝備無法集中，否則會成為目標，就算俄軍突破防線，也難以擴大戰果。

依照目前的態勢，內文表示，普丁將無法改變這一點，戰爭的前三年，俄羅斯還在擴充軍力，但到了去年（2025年）底，俄軍損失人數已經超過可補充的新兵，訓練不足、士氣低落，逃兵也創下新高。

經濟學人內文提到，普丁難以提升徵募人數與品質，俄羅斯是依靠金錢，不是愛國心來徵兵，死亡或受傷的機率、退伍軍人被忽視，還有支付陣亡士兵「棺材錢」，都堆高了徵募的成本。

不過，經濟學人也認為，俄羅斯的戰爭努力不是即將崩潰，普丁還是可以打擊烏克蘭的電力設施，摧毀士氣跟經濟，但只靠空襲不太可能迫使對方投降，歐洲去年對烏克蘭的支持增加了，「普丁對烏克蘭崩潰的押注，在過去4年事一直失敗的，而且勝算越來越低」。

「任何和平方案都不太可能滿足俄羅斯」。經濟學人表示，對烏克蘭而言，放棄防禦最嚴密的領土將是一場戰略災難，川普迫使烏克蘭接受糟糕協議的能力已過巔峰。

經濟學人進一步指出，普丁對和平保持謹慎的另一原因，是和平本身可能引發俄羅斯危機。俄羅斯已將大量資源轉向國防，目前佔GDP的8%，這使其他經濟部門疲弱不振。

經濟學人表示，政權的無法無天與可能再度爆發敵對行動的前景，將嚇退新投資者，將資源從戰爭轉向和平，包括為返鄉士兵安排工作，可能引發深度衰退。

在政治層面，經濟學人認為，將會動盪，心懷不滿的退伍軍人常會動搖政權，在俄羅斯尤其如此，例如1917年革命前，以及1980年代阿富汗戰爭後，民調顯示，俄羅斯民眾最初會歡迎戰事結束，但隨之而來的問題必然包括：這場拙劣的戰役、生命與財富的浪費等，這可能限制普丁重啟戰爭的能力，甚至威脅其權力。

文中認為，普丁無法放棄戰爭，但繼續戰爭的成本正不斷上升。若他為增加戰力所做的努力只會進一步掏空俄羅斯，可能引發危機。若非如此，烏克蘭與俄羅斯將陷於持續衝突。

最後，內文認為，普丁是否願意繼續戰鬥，取決於他願意施加多少痛苦，但痛苦愈深，俄羅斯人愈清楚地看到，是他正在把國家帶向毀滅。