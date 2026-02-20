　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君關稅談判成功絕非偶然　張育萌揭昔「直闖中國大使館」超狂過往

▲▼行政院副院長鄭麗君就讀北一女時照片。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗君）

▲鄭麗君就讀北一女時照片。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗君）

記者詹詠淇／台北報導

行政院副院長鄭麗君率談判團隊於農曆年前正式簽署台美對等貿易協定，我方談判團隊爭取到對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠待遇等，展現談判實力。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（20日）表示，鄭麗君的成功絕非偶然，早在1996年她在法國留學時，就曾因中國試圖以試射飛彈影響台灣選舉，而和朋友「秘密行動」，直闖中國大使館，懸掛「台灣不是中國的一部分」布條。鄭麗君當時被捕做筆錄時還說，「中國怎麼可以用武力恐嚇台灣？」

「我始終認為，鄭麗君帶領談判團隊的成功，絕對不是偶然」，張育萌在臉書發文表示，很多人已經忘記，這10個月關稅談判期間，藍白是怎麼用「派哲學系的去談關稅」，極盡羞辱鄭麗君。

張育萌回顧，上個月底，上個月底，鄭麗君帶回「15%不疊加」和「232條款最惠國待遇」的台美投資MOU，她還是謙虛的說，「批評、指教跟建議」都會詳細閱讀，但平常「罵不還口」的鄭麗君，堅定地說，「唯獨這一點我不能認同，說哲學系不能談判」。

張育萌說，鄭麗君在北一女唸的是二類組，因為不喜歡穿裙子，特別提早到校，有時還用自己的零用錢搭計程車，堅持比學校糾察隊早到學校。有一天，北一女宣布停課，「因為下午有暴民暴動」。鄭麗君說，「我當時很想看看暴民是什麼樣子」，所以到龍山寺去，卻「不小心」見證鄭南榕帶領著黨外的群眾，要衝破戒嚴令，經歷這一段「519綠色行動」，鄭麗君驚覺，「我們原來活在一個戒嚴的政治體制」。

張育萌表示，鄭麗君第一次聽到「暴民」這個詞，是在小學時，老師有一天向大家宣布，「各位同學，有個好消息，暴民抓到了」。被抓到的「暴民」，就是當時美麗島事件裡，挺直腰桿的民主前輩。

張育萌提到，從小想當物理學家的鄭麗君，大學考上台大土木系，大二才轉到哲學系。野百合學運後，當時在台大唸書的鄭麗君，為了抗議萬年國代修憲，帶頭在台大校門口絕食7天抗議，也正是在這場行動中，林義雄來到現場，陪伴絕食的學生。林義雄當時每天寫小紙條遞給學生，其中一張寫著，「當我們在受難受苦的時候，我們還是要裝扮自己，不要讓別人為我們而擔心」。

1996年，台灣人終於可以用手中選票，一票票投出直選總統。張育萌指出，鄭麗君當年在法國讀碩士，沒辦法回台灣投票，但看到中國透過試射飛彈，試圖影響台灣選舉。她跟朋友「秘密行動」，衝進中國的大使館，從3樓垂掛大布條寫著「台灣不是中國的一部分」。

直到她被逮捕，警察做筆錄時，她還反問，「中國怎麼可以用武力恐嚇台灣？」事後鄭麗君跟朋友一起看當天影像，才看見自己雖然鼓起勇氣，衝進大使館，但緊張和害怕的情緒其實全寫在臉上，只是行動當下自己並不知道。

張育萌也提及，國民黨在2008年立委選舉壓倒性勝利拿下81席，民進黨僅剩27席時，鄭麗君跟一群年輕人在農曆新年發起「逆風行腳」，從鵝鑾鼻出發，花22天一路徒步走到台北。

張育萌說，這次關稅談判底定後，鄭麗君也提到「逆風行腳」行動，「當時我的腳，指甲已經掉了，一路是忍痛走回來的」。所以在這次談判過程中步步為營、最低潮時，她對自己喊話「鄭麗君，你那時候都可以一路忍痛走回台北，你只要再撐一下，這趟旅程一定可以走得完」。

張育萌指出，鄭麗君當文化部長期間，有太多事值得講，除了爭取到文化部有史以來最高預算，超過總預算1%，還推動票房透明化，指定國家電影中心統籌票房工作，也透過「系統每日查詢」、「每月公告」和「年度票房分析」揭露票房資料，解決片商跟戲院「分帳」遇到不公平的情況。

張育萌進一步指出，以前台灣創作者常「單打獨鬥」，鄭麗君提出「台灣高階數位模型建置案」，重建台灣人生活記憶，像是重構中華商場模型，就讓吳明益的《天橋上的魔術師》要改編成影集時，可以重現1992年就被拆除的細節。

張育萌也說，自己最讚嘆的是，鄭麗君卸下文化部長身分後，竟重新翻譯法國經典《小王子》。她在擔任部長期間就經常引用書中這段話，「真正重要的事情是眼睛看不見的」。

關稅談成前，藍白一再質疑鄭麗君哲學系學歷，她則說，「沒有任何一個人需要為自己就讀的科系跟學習知識辯護，每個人有權利擇其所愛」。張育萌認為，真是優雅而溫柔。這次鄭麗君和楊珍妮帶領的談判團隊，帶回「幾乎是台美FTA」。歷史會記得，在關鍵時刻，理念和堅持會把台灣帶往對的地方，「歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人一起往前走一步」。

▲▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

