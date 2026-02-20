新港奉天宮「國運上上籤」出爐 　萬事逢春...把握先機莫遲疑

▲▼ 新港奉天宮大年初四擲公籤，國運抽中「上上籤」！媽祖訓示：萬事逢春，把握先機莫遲疑 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



台灣媽祖信仰重鎮嘉義新港奉天宮，今（20）日適逢農曆大年初四，依循百餘年傳統舉行「接神」儀式。上午九時，由奉天宮董事長何達煌率領全體董監事與地方仕紳，在鐘鼓齊鳴的莊嚴氣氛中，焚香恭迎開臺媽祖及列位聖尊巡幸人間。隨後，最受矚目的「國運」及各行業公籤預卜活動正式登場。

今年最受關注的「國運」籤，由董事長何達煌擲筶抽出媽祖六十甲子籤第二十六首（戊寅）：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

何達煌董事長表示，這是一支難得的「上上籤」。籤詩中的「牡丹第一枝」代表國運如同花中之王，已展現出繁榮富貴的先兆。媽祖特別訓示，「莫遲疑」是今年成功的關鍵，提醒國人與政府面對良機應果斷決策，不要猶豫不決，因為現在正是「逢春」的最佳時機，萬事皆能順天時、得地利，是國運昌隆、生機勃勃的一年。

除了國運，廟方也依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等公籤。其中，**「商業」與「工業」**表現尤為出色，商業籤指出「任君此去作乾坤」，暗示市場經貿將有大開大闔的發展空間；工業籤則預示「運逢得意身顯變」，代表技術轉型與產業提升將獲得實質助益。雖然「晚冬」籤詩略帶警示，提醒需注意期後收成與防災，但整體而言，丙午年仍是工商蓬勃的一年。



隨著公籤揭曉，新港奉天宮也宣布農曆正月十五（國曆3月3日）將舉行年度盛事「元宵遶境」。活動將於當日上午7點30分點燃起馬炮，8點準時起駕巡安新港街面。今年適逢「2026台灣燈會在嘉義」，廟方熱烈歡迎全國信眾在參觀燈會之餘，一同來到新港「鬧元宵、迎媽祖」，祈求全年平安順遂。