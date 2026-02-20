早點睡覺！大年初四「開運行程表」曝光　做對事旺一整年

▲赤馬年初四「迎神日」。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

今天是赤馬年大年初四，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初四這天最重要的是「把運勢落地」，在華人傳統裡，初四有一個很關鍵的定位，就是「迎神、接神」日。在初四做對事，有助替年後開工鋪路，反之可能在工作、人際與財務上出現卡關。

8:00–10:00 前置整理



邱彥龍列出初四開運行程表，早上8時至10時建議先做前置整理，將家中大門、玄關與客廳雜物清理乾淨，廚房與灶台擦拭整齊，為迎接財神、灶神與家神做好準備。

10:00–12:30 迎神



上午10時至12時30分為迎神時段，可依序向司命真君或家神祈求家運平安、身體健康與財庫提升；向玉皇大帝或聖父母祈求確立赤馬年目標、方向明確；並向土地公、土地婆祈求財路穩定，五路財神求八方來財，虎爺則祈求偏財運與生活小確幸。

12:30–15:00 和氣生財



下午12時30分至15時為「和氣生財」時段，邱彥龍建議好好品嚐美食，多說祝福與感謝之語，並以「請教」方式與親友交流年後規劃。他也提醒避免談論金錢分配、誰對誰錯、翻舊帳，或逼問他人感情與收入，以免影響氣氛。

15:00–17:30 走春



下午15時至17時30分可安排走春，前往固定參拜的大廟、長輩或能給建議者家中，或到公園綠地等安靜場所，讓心情沉澱。

18:00後 養心養氣



晚間18時後則是養心養氣時間。邱彥龍指出，今年養心要提前，不要等到假期最後一天才調整作息，建議提早入睡、補足體力，不建議臨時深夜聚會、酒局或熬夜追劇。他表示，2026年為赤馬年火年，晚上災難血光特別多，情緒也容易失控，可能因此惹上不必要的麻煩。