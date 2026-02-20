　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早點睡覺！大年初四「開運行程表」曝光　做對事旺一整年

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲赤馬年初四「迎神日」。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

今天是赤馬年大年初四，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初四這天最重要的是「把運勢落地」，在華人傳統裡，初四有一個很關鍵的定位，就是「迎神、接神」日。在初四做對事，有助替年後開工鋪路，反之可能在工作、人際與財務上出現卡關。

8:00–10:00 前置整理

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱彥龍列出初四開運行程表，早上8時至10時建議先做前置整理，將家中大門、玄關與客廳雜物清理乾淨，廚房與灶台擦拭整齊，為迎接財神、灶神與家神做好準備。

10:00–12:30 迎神

上午10時至12時30分為迎神時段，可依序向司命真君或家神祈求家運平安、身體健康與財庫提升；向玉皇大帝或聖父母祈求確立赤馬年目標、方向明確；並向土地公、土地婆祈求財路穩定，五路財神求八方來財，虎爺則祈求偏財運與生活小確幸。

12:30–15:00 和氣生財

下午12時30分至15時為「和氣生財」時段，邱彥龍建議好好品嚐美食，多說祝福與感謝之語，並以「請教」方式與親友交流年後規劃。他也提醒避免談論金錢分配、誰對誰錯、翻舊帳，或逼問他人感情與收入，以免影響氣氛。

15:00–17:30 走春

下午15時至17時30分可安排走春，前往固定參拜的大廟、長輩或能給建議者家中，或到公園綠地等安靜場所，讓心情沉澱。

18:00後 養心養氣

晚間18時後則是養心養氣時間。邱彥龍指出，今年養心要提前，不要等到假期最後一天才調整作息，建議提早入睡、補足體力，不建議臨時深夜聚會、酒局或熬夜追劇。他表示，2026年為赤馬年火年，晚上災難血光特別多，情緒也容易失控，可能因此惹上不必要的麻煩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彩券行爆滿人！歌手酸「貪財可悲」　釣出台彩主持人反擊
「賴清德春聯」遭破壞！　犯案畫面曝
新港奉天宮國運籤出爐！　董事長直呼：難得
川普宣布「公開外星人、UFO檔案」！
美中戰機「緊急對峙」！F-16接近航空識別區　中國戰機升空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2026財運怎麼開？占卜師揭秘「最強招財心法」：學會這5招讓你農曆年後運勢大爆發！

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫：家長務必留意

過年彩券行爆滿人　歌手PO照酸「貪財可悲」！釣出台彩主持人反擊

研究揭立委愛自稱「本席」原因　學者：背後藏選票危機感

AI代理瀏覽來了　Google Chrome變身數位助理

周末熱如初夏「南部溫差逾10度」　下周二北東轉涼有雨

新港奉天宮「國運上上籤」出爐 　萬事逢春...把握先機莫遲疑

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

吃台南牛肉湯店！家長「竟拿沾醬碟」幫孩刮痧　店員急出手

看穿社交隱形情勒　精神科醫解析兩大地雷關鍵句

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

2026財運怎麼開？占卜師揭秘「最強招財心法」：學會這5招讓你農曆年後運勢大爆發！

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫：家長務必留意

過年彩券行爆滿人　歌手PO照酸「貪財可悲」！釣出台彩主持人反擊

研究揭立委愛自稱「本席」原因　學者：背後藏選票危機感

AI代理瀏覽來了　Google Chrome變身數位助理

周末熱如初夏「南部溫差逾10度」　下周二北東轉涼有雨

新港奉天宮「國運上上籤」出爐 　萬事逢春...把握先機莫遲疑

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

吃台南牛肉湯店！家長「竟拿沾醬碟」幫孩刮痧　店員急出手

看穿社交隱形情勒　精神科醫解析兩大地雷關鍵句

「衝浪系」法鬥帶妹帥炸海邊　眾人看呆：這平衡感太強

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

阿嬤一轉身車門反鎖！3歲孫困車內驚魂5分鐘…內埔警火速解圍

新的一年開始試試「低刺激早晨」　起床第一小時換來整天腦袋清醒

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

遛狗疑未牽繩出事！法鬥對戰羅威那　男主「揮杖護犬」下場曝

2026財運怎麼開？占卜師揭秘「最強招財心法」：學會這5招讓你農曆年後運勢大爆發！

【忍術蛙蛙之術????】3朋友影子模仿術　男人的快樂94這麼簡單

生活熱門新聞

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

初四大樂透加碼　「好運5生肖」招財數字曝

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

西螺福興宮國運籤　太平媽示警藏轉機

命理師抽2026國運籤　曝台灣先苦後穩

總統遭嘔吐噴濺　廖大乙：國運恐不佳

本分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

搭捷運「阿嬤突拍肩問1句」！外國人傻眼了

更多熱門

相關新聞

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表

不少人迎接過年時都會添購新衣，尤其偏好紅色，象徵喜氣、好運到來，不過馬年穿紅反而要踩煞車，鹽埔紫竹觀音宮指出，2026 年為罕見的「雙火」赤馬年，整體火氣本就偏旺，民俗上講究「遇火不再加火」，因此不建議以亮紅、正紅等大面積紅色作為主要穿搭，觀音宮也同步分享3大過年穿搭策略，為新年迎來穩定好運。

仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列

仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列

「今天做開運3招」2026年一路旺到爆！

「今天做開運3招」2026年一路旺到爆！

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

關鍵字：

初四迎神開運指南赤馬年財運提升養心養氣

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面