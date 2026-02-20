韓國瑜昔戰王世堅影片瘋傳　李佳芬：還來不及生氣就覺得怎那麼好笑

▲韓國瑜、李佳芬。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜過去參選高雄市長時曾掀起一陣「韓流」席捲全台，與王世堅質詢唇槍舌戰的影片更是讓人印象深刻，在網路上瘋傳。韓國瑜妻子李佳芬曾在接受專訪時談到此事表示，還來不及生氣，就覺得怎麼那麼好笑，自己也問韓國瑜「你為什麼這樣子回人家」，韓國瑜則說他已經被罵50分鐘了，不然為什麼要這樣回，李佳芬只能感嘆「反正總而言之，你就是不聽話嘛」。

王世堅過去擔任北市議員在質詢時曾痛批時任北農總經理韓國瑜，「現在我們台北市是流氓當家、黑道治國嗎」？韓國瑜幽默回應，「議員不要激動，我自首，如果真的流氓，還要送一清專案」，該段質詢讓韓國瑜一戰成名，兩人交鋒的片段也持續在網路上瘋傳。

李佳芬曾在節目《台灣大搜索》專訪表示，韓國瑜在北農時，自己知道民進黨議員一直故意調他去議會，以韓國瑜以前的個性，自己很擔心韓國瑜會在那邊跟人家有衝突，所以一直交代不要過去，但韓國瑜還是一樣去了。

回想那段讓韓國瑜一戰成名的質詢，李佳芬直言，還來不及生氣，就覺得怎麼那麼好笑，然後自己就問韓國瑜「你為什麼這樣子回人家，這是人家議員質詢」。韓國瑜說他已經被罵50分鐘了，不然為什麼要這樣回啊。

李佳芬表示，所以韓國瑜就沒辦法，忍不住就反擊了，才發生了那一連串後頭一切的意外，自己也跟韓國瑜說「不是叫你不要去議會嗎」？韓國瑜則回應，他們告訴他，去可以讓他講話啊，當然要去解釋啊。李佳芬只能感嘆「反正總而言之，你就是不聽話嘛」。

李佳芬強調，韓國瑜的個性像小孩一樣純真，也曾因為連任立委失利退出政壇而低落，那段時間，其實自己還是忙碌，要忙3個孩子，忙到最後都忽略韓國瑜，總會覺得韓國瑜是大人，有辦法去應付這一切，可是最後自己都覺得，人走過來以後才會發現，不管大人小孩，其實都是需要有人關心的。