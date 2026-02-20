　
社會 社會焦點 保障人權

還沒包紅包就破產！　網友想抖內1動作遭詐12.3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

網友小清（化名）今年1月想抖內（donate）一名直播主，於是找人幫忙代儲，沒想到遇上詐騙，直到賣家第3次開口要錢才發現異狀，最終損失12萬3000元，讓他忍不住直呼「還沒包紅包我就破產」！

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲小清過年前遭詐騙12.3萬元，感嘆「還沒包紅包就破產」。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀表板近日公布一起案例，網友小清今年1月瀏覽抖音時，想抖內一名直播主，但由於兩岸金流不互通，他便透過LINE找上一名賣家協助代儲，對方給了一個看起來非常逼真的網站，不僅有流暢的會員介面，還有詳盡的服務條款介紹，完全不像廉價釣魚網頁，進而讓他完全放下戒心。

「當時我以為，不會有人為了騙點數，特地架設一個網站。事實證明我錯了！」小清提到，他先是依照賣家要求買了2萬3000元的實體點數，一開始都有成功，後來網頁卻跳出「帳號異常、資金凍結」等警告，賣家說他點錯按鍵，導致帳戶被鎖，如果不支付「解凍金」，賣家就無法收款。

小清說，當時因為擔心造成賣家困擾，加上賣家答應解凍之後會把錢轉回來，他便照做，後續又買了10萬元的點數，直到賣家第3次開口要錢，他才覺得奇怪，並冷靜下來上網查詢資料，結果發現早就有人被同樣的手法詐騙。

小清坦言，這件事情讓他損失辛苦存下來的12萬3000元，「還沒包紅包我就破產」，如果匯款前能再仔細想一想，或許就不會上當了，可惜一切都沒有如果。

警方提醒，民眾進行網路交易務必透過有信譽的第三方平台，避免私下交易，才有保障，若對方要求拍攝點數卡，就有可能是詐騙，而且點數卡一旦兌現，流向難以追查，民眾若有疑慮，可以向165或相關單位查證。

02/18 全台詐欺最新數據

02/18 全台詐欺最新數據
72 0 2940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男子阿哲（化名）缺錢花用，前年10月間為了賺取500元報酬，竟聽信詐騙集團話術，向電信公司申辦預付卡門號再轉賣，結果反而害自己吃上官司。基隆地院法官日前審理之後，依幫助犯詐欺取財罪，累犯，判處阿哲有期徒刑9個月。

