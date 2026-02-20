　
國際

英王室陷危機！安德魯生日慘被捕　專家點名「下個輪到她」

英國國王查爾斯三世的弟弟，安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）。（圖／路透）

▲ 安德魯離開警局時看起來有些驚恐。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）19日因涉嫌在擔任貿易特使期間行為不當被捕，當晚約7時離開警局時，被拍到坐在後座神情驚恐。現年66歲的安德魯是英王查爾斯三世胞弟，已於2022年失去王室頭銜，如今恐怕面臨最重終身監禁的刑罰。

生日當天被捕　警搜索2處住所

BBC報導，警方在他於諾福克郡與伯克郡的住處展開搜索，但聲明中未點名被捕者身分，僅證實一名60多歲男子因公職期間不當行為被拘留。據報當天約有6輛未掛警示標誌的警車與8名便衣員警現身安德魯住處，諷刺的是這天剛好是他的生日。

專家：前妻莎拉恐成關鍵證人

王室專家西恩（Neil Sean）在《福斯新聞》節目上直言，「王室正處於危險之中」，並點出安德魯前妻莎拉（Sarah Ferguson）恐怕是「唯一能幫助釐清真相的人」。

西恩質疑，莎拉多年來與安德魯同住皇家莊園且未付租金，「安德魯王子多年來一直免費住在皇家別墅裡，而他的妻子莎拉之所以能住在那裡全是因為他允許，她根本不用支付任何租金」，「她的生活開銷從何而來？」

且在女王伊莉莎白二世逝世前，即便王室成員有所反對，女王仍允許莎拉融入王室。西恩認為，「如果你想找個人來了解事情內幕，說得委婉一點，我相信她會是下一個被約談的人。」

涉洩密給艾普斯坦　曾被控性侵

調查焦點指向安德魯是否在2010年將政府機密資訊洩露給已故淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦），西恩還透露，安德魯曾於3天前主動表示願向泰晤士河谷警方自首，但有趣的是警方選擇在他生日這天逮捕他。此前，艾普斯坦性販運案受害者朱弗里（Virginia Giuffre）曾指控安德魯在她未成年時施暴，兩人2022年達成庭外和解。

查爾斯罕見發聲明　最重可判無期徒刑

查爾斯在安德魯被捕後罕見發表親筆聲明，「相關當局將展開全面、公正的調查」，強調「任何人都不能凌駕法律之上。」首相施凱爾也呼籲掌握資訊者應提供證據。依英國法律，公職人員行為不當罪最高可處無期徒刑。

英王室危機！安德魯生日慘被捕　專家點名：下個輪到她

安德魯王室醜聞警方逮捕查爾斯三世公職不當

