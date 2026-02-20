生育旅遊激增60倍！美議員提案「一國一簽證」　封殺中共滲透後門

▲ 史考特提案防堵中國公民免簽入境美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）18日提出《一國一簽證政策法》，主張全面禁止中國籍人士免簽進入美國任何領土，直指前總統歐巴馬時期的免簽政策遭北京濫用，已成國安破口。法案劍指關島與北馬利安納群島的免簽計畫，要求所有中國公民入境前須經過完整簽證審查。

史考特痛批中共利用制度漏洞滲透美國

史考特聲明痛批，中共長期利用美國制度漏洞推動其戰略利益，「這項計畫為中國公民提供一條免簽進入美國領地的快速通道，使他們得以建立滲透我國的後門。」

他強調，法案將明確宣示美國任何領土都不容中共濫用，「現在是時候取消這項魯莽的計畫，確保對任何希望進入我國的中國公民進行全面審查，以關閉中共進入美國的後門了。」

塞班島生育旅遊9年暴增60倍

根據史考特與參議員班克斯（Jim Banks）、穆林（Markwayne Mullin）1月致函國土安全部長諾姆（Kristi Noem）的信件，塞班島「生育旅遊」情況嚴重惡化，中國產婦人數從2009年不到10人暴增至2018年近600人。她們利用14至45天免簽待遇，透過美國屬地出生公民權制度為子女取得美籍。

信函援引《華爾街日報》調查指出，中國公民愈來愈常利用美國的代理孕母制度，為子女取得美國公民身分，且往往繞過傳統的移民審查程序。

歐巴馬、拜登政府免簽政策構成國安風險

參議員警告，歐巴馬政府2009年設立的分類豁免計畫，中國公民得以在無需觀光簽證及相關審查程序的情況下，前往北馬利安納群島聯邦（CNMI），拜登政府2024年更允許中國人士免簽停留14天，構成明確且重大國安風險。

史考特也提到，部分中國人士利用免簽進入塞班後，企圖非法進入關島等其他美國領地，聯邦已起訴多起相關走私案件。