比馬斯克有錢！　她一刷禮物卡驚見餘額「63千兆元」

▲蘇菲使用禮物卡之後，才發現餘額出現驚人天文數字。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國諾丁漢（Nottingham）一名29歲女子收到咖啡廳禮物卡，一刷之後竟出現天價餘額63千兆英鎊（£63 quadrillion），「理論上」瞬間成為全球首富。可惜的是，這筆驚人財富只能用來買咖啡和可頌。

禮物卡驚藏巨富 比馬斯克還有錢

蘇菲（Sophie Downing）在聖誕節收到一張面額10英鎊（約新台幣424元）的連鎖咖啡廳200 Degrees Coffee禮物卡。她12日前往某一間分店買抹茶拿鐵，刷卡時店員卻當場愣住。

原來，收銀機跳出一串超長數字，顯示禮物卡餘額是「63後面跟著15個0」，換算下來是1000兆英鎊。若以此計算，蘇菲的「財富」是全球首富馬斯克的10萬倍，更相當於全球經濟總量的670倍。

店員也傻眼 蘇菲幽默回應

蘇菲受訪時回憶，「櫃檯人員非常困惑，他的表情就是『蛤？』」儘管如此，店員仍表示可以繼續使用這張卡，「直到他給我收據，我才了解情況。我心想『不會吧，這真是太瘋狂了。』」

17日她再度使用禮物卡，餘額依然維持在千兆級別。

蘇菲對此感到有趣，她推測是掃描條碼時出錯，導致條碼數字變成帳戶餘額，還開玩笑說，「如果是別家店的禮物卡就好了！我本來可以把店裡所有東西都買光，但我不想太過份。我從沒見過這種事，真的太好笑了。」

蘇菲表示，業者至今未聯繫她處理此事，但她已決定不再使用這張禮物卡。