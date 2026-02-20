安德魯被捕！《衛報》盤點英國王室成員犯法史　他被送上斷頭台

▲安德魯與查爾斯三世交談。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國國王查爾斯三世的弟弟、已被拔除王室頭銜的安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）19日因涉嫌公職人員行為不當罪被捕。《衛報》盤點英國歷史，王室成員賭博或超速，甚至身為君主卻被處決，觸法事件已非首例。

查爾斯一世（Charles I）



上一次有英國王室成員遭逮捕已是350多年前，英國國王查爾斯一世（又譯查理一世）在1647年內戰中戰敗，並被國會軍隊俘虜。

他深信君權神授並且實施暴政統治，拒絕承認國會對英格蘭與蘇格蘭的治理及宗教事務具有權威，最終被送上法庭，並且被判定觸犯叛國罪。

儘管查爾斯一世宣稱「沒有任何法庭能審判君主的神授權力」，仍在1649年被送上斷頭台，成為英國首位也是唯一被國家正式處決的君主。

愛德華七世（King Edward VII）

維多利亞女王（Queen Victoria）長子愛德華七世是一名紈絝子弟，以熱衷賭博、飲酒、和眾多女性來往而飽受爭議。1890年，他擔任王儲威爾斯親王（Prince of Wales）期間，以證人身分出席一場非法賭博案件。

在這場發生於英國富豪宅邸的百家樂賭局中，其中一名玩家遭控作弊，案件最終鬧上法院。愛德華七世被捲入，公眾形象嚴重受損，他多年來都是最後一名出席法庭的王室成員，直到130年後，哈利王子也在同一個法庭出庭。

安妮公主（Princess Anne）

伊莉莎白二世的女兒安妮長公主，則開創王室交通違規紀錄。21歲時她因在M1公路飆速至時速90英里（約時速145公里）收到書面警告，5年後又因在限速70英里（約時速113公里）路段開到時速96英里（約時速155公里）被罰款40英鎊。

1990年她因趕著赴約，再因超速被禁駕1個月並罰款150英鎊。2001年她駕駛賓利超速至時速93英里（約時速150公里），被處以400英鎊罰鍰、30英鎊訴訟費，並在駕照上被記了5點違規點數。

2002年，安妮公主的鬥牛犬多蒂（Dotty）在溫莎大公園（Windsor Great Park）咬傷2名孩童，依《危險犬隻法》被罰500英鎊，並且必須支付250英鎊賠償金及148英鎊的訴訟費用。

▼安妮公主。（圖／路透）

菲利普親王（Prince Philip）



伊莉莎白二世的丈夫菲利普親王，2019年在桑德林漢姆莊園（Sandringham）附近發生車禍，當時97歲的他駕駛路虎休旅車（Land Rover），倒車時與另一台車相撞。

菲利普親王順利逃出側翻的路虎休旅車，並且幸運地並未受傷，但另一輛車的駕駛與乘客均需送醫治療。雙方均通過酒測，事後他則被要求交出駕照，檢方最終決定不起訴。

▼伊莉莎白女王和夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯三世



2021年，時任倫敦警察廳長史蒂文斯（John Stevens）向媒體披露，查爾斯曾在2005年因戴安娜王妃死亡調查案被約談。

警方發現黛妃生前寫下一張紙條，內容揣測自己可能會被謀殺，以便查爾斯迎娶兒子們的前保母。不過，查爾斯並未被列為嫌疑人，調查也未發現任何證據顯示他涉入黛安娜之死。