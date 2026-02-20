　
    • 　
>
國際

川普宣布「公開外星人、UFO檔案」！狠酸歐巴馬犯大錯

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號前往中東前向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布將公開外星人檔案。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普剛剛宣布，他將指示戰爭部（改名前為國防部）等相關部門，著手公開外星人與不明飛行物（UFO，又譯幽浮）相關的政府機密檔案。

大家好奇外星人　川普宣布公布檔案

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「有鑑於大家表現出的極大興趣，我將指示戰爭部與其他相關部門及機構，著手展開程序，識別和公布與外星人、地外生命（extraterrestrial life）、不明空中現象（UAP）、不明飛行物相關的政府檔案。」

批歐巴馬犯錯　川普看法曝光

當天稍早，川普批評前總統歐巴馬洩露機密資訊。他在空軍一號上對記者表示，歐巴馬不應該在Podcast節目上說「外星人真實存在」，「他犯下了一個巨大錯誤。」

被問及是否也認為外星人存在時，川普回應，「嗯，我不知道他們是真是假。」他表示，雖然很多人相信外星人存在，但他從不談論這個話題，「對此沒有任何看法。」

▼歐巴馬已發文澄清外星人言論。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）

歐巴馬重磅洩密？隨後發文澄清

歐巴馬在14日播出的Podcast節目上，被主持人問及外星人是否真實存在。他回應，「他們是真的，但我還沒見過他們。他們沒有被關在51區。」

儘管歐巴馬15日透過Instagram發文澄清，任內並沒有看見任何外星生物和地球接觸的證據，只是「從統計學角度來看，宇宙如此浩瀚，存在其他生命的機率很高」，而當初的回答方式，是為了配合節目的快問快答節奏。

外星人真假？美政府無公開證據

值得注意的是，五角大廈2024年報告曾指出，「沒有證據」顯示美國政府曾遭遇外星生命，多數幽浮目擊事件只是普通物體。2023年美國眾議院也曾就不明空中現象舉行聽證會，但並未產生重大突破或證實外星生命存在。

 
02/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【搭車逛夜市？】汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

川普外星人UFO五角大廈歐巴馬UAP

