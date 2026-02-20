川普宣布「公開外星人、UFO檔案」！狠酸歐巴馬犯大錯

▲川普宣布將公開外星人檔案。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普剛剛宣布，他將指示戰爭部（改名前為國防部）等相關部門，著手公開外星人與不明飛行物（UFO，又譯幽浮）相關的政府機密檔案。

大家好奇外星人 川普宣布公布檔案

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「有鑑於大家表現出的極大興趣，我將指示戰爭部與其他相關部門及機構，著手展開程序，識別和公布與外星人、地外生命（extraterrestrial life）、不明空中現象（UAP）、不明飛行物相關的政府檔案。」

"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

批歐巴馬犯錯 川普看法曝光

當天稍早，川普批評前總統歐巴馬洩露機密資訊。他在空軍一號上對記者表示，歐巴馬不應該在Podcast節目上說「外星人真實存在」，「他犯下了一個巨大錯誤。」

被問及是否也認為外星人存在時，川普回應，「嗯，我不知道他們是真是假。」他表示，雖然很多人相信外星人存在，但他從不談論這個話題，「對此沒有任何看法。」

▼歐巴馬已發文澄清外星人言論。（圖／達志影像／美聯社）

歐巴馬重磅洩密？隨後發文澄清

歐巴馬在14日播出的Podcast節目上，被主持人問及外星人是否真實存在。他回應，「他們是真的，但我還沒見過他們。他們沒有被關在51區。」

儘管歐巴馬15日透過Instagram發文澄清，任內並沒有看見任何外星生物和地球接觸的證據，只是「從統計學角度來看，宇宙如此浩瀚，存在其他生命的機率很高」，而當初的回答方式，是為了配合節目的快問快答節奏。

外星人真假？美政府無公開證據

值得注意的是，五角大廈2024年報告曾指出，「沒有證據」顯示美國政府曾遭遇外星生命，多數幽浮目擊事件只是普通物體。2023年美國眾議院也曾就不明空中現象舉行聽證會，但並未產生重大突破或證實外星生命存在。