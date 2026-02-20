人氣爆棚！民眾排隊搶領「台灣尚勇」福袋　蔡其昌大讚蘇巧慧會做事

▲蘇巧慧邀蔡其昌一同到淡水清水巖發放限量「台灣尚勇」福袋。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨邀請中華職業棒球大聯盟會長、立委蔡其昌一同到淡水清水巖發放限量「台灣尚勇」福袋和蘇巧慧「馬到成功」福袋。蔡其昌稱讚，蘇巧慧不僅是深受大小朋友喜歡的「水獺媽媽」，更是一位實在、會做事的民意代表，「選會做事的市長，讓蘇巧慧來把事做對」。

表定下午3時45分開始發放，下午1時便有民眾開始排隊，現場人龍更從廟口一路綿延至周邊巷弄，民眾直呼，「走10分鐘都看不到隊伍尾巴」。蘇巧慧和蔡其昌步入清水巖後，現場民眾高喊「台灣尚勇！」更有人比讚大喊「蘇巧慧凍蒜」、「市長加油」，場面相當熱烈。開始發放後不到1小時，1500份「台灣尚勇」福袋隨即一掃而空。

蘇巧慧說，過去10年她一直在新北服務，也很感謝前立委呂孫綾，在地議員鄭宇恩，和議員參選人游明諺，大家就像是一支棒球隊伍，不論是在立法院或是在新北市議會，彼此互相補位、互相支援，一起為淡水、八里、三芝、石門更好的目標前進。

蘇巧慧提到，今年5月即將通車的淡江大橋，就是中央和地方一棒接著一棒共同努力最好的例證，未來她也已經做好準備，會帶領新北隊繼續打拚，為新北市民打造更好的生活環境。她也特別感謝淡水清水巖的熱情安排，讓新北唯一一場的「台灣尚勇」福袋發放活動可以順利圓滿完成。

蔡其昌表示，蘇巧慧不僅是深受大小朋友喜歡的「水獺媽媽」，更是一位實在、會做事的民意代表，他直言，現在選民很聰明，投票不是看黨派，「而是看誰有能力解決問題」。

蔡其昌指出，蘇巧慧和他長期一起立法院打拚，為新北市爭取大至淡江大橋、捷運鐵路，小至學校操場、公園球場。蘇巧慧的專業和努力不僅在地市民都有目共睹，更獲得跨黨派的認同和肯定，「選會做事的市長，讓蘇巧慧來把事做對」。