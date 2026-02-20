互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

▲日本首相高市早苗18日晚間率領內閣成員拍攝紀念照。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本第105任首相高市早苗18日再度獲眾參兩院指名，晚間率內閣班底正式就任，自稱「高市內閣2.0正式啟動」。隔天，防衛大臣小泉進次郎在社群公開就職典禮幕後花絮，因主動替高市整理禮服裙襬、最後溫柔道晚安，被日本網友大讚「紳士」、「貼心」，兩人互動更被形容宛如母子。

根據日媒《ABEMA Times》，現年44歲的防衛大臣小泉進次郎，19日在Instagram發文表示，「再次蒙高市首相任命擔任防衛大臣」，並分享18日晚間紀念合影的幕後影片。畫面中，站在第一排階梯上的首相高市早苗禮服裙襬一度卡在階梯邊緣，小泉進次郎發現後隨即上前，和財務大臣片山皋月一起俐落地將裙襬整理好，確保拍照順利進行。

影片顯示，拍攝結束後，小泉進次郎還微微鞠躬，並向高市道「晚安」（おやすみなさいませ），態度恭謹。這段不到數十秒的畫面曝光後，迅速在日本網路上引發討論。不少網友留言稱讚，「好溫柔的身影，真是太棒了」、「能迅速幫忙整理裙襬，非常紳士」、「拍攝結束後還向首相鞠躬致意，雖然是小事，但身為國民看了很開心」。

報導指出，小泉進次郎2019年8月與自由播報員瀧川克里斯特爾結婚，育有1子1女，平時也常在社群平台分享家庭生活照。此次公開的幕後影片，則讓外界一窺新內閣就任當晚的互動細節。

高市早苗本月18日經眾議院與參議院指名為第105任日本國首相，當晚完成組閣並正式就任。她對外宣示「高市內閣2.0正式啟動」，展現延續政務推動的決心。就職典禮莊重氛圍中，小泉進次郎的貼心舉動意外成為焦點，也為新內閣揭開序幕增添一抹溫馨話題。