　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

▲▼日本首相高市早苗18日晚間率領內閣成員拍攝紀念照。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗18日晚間率領內閣成員拍攝紀念照。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本第105任首相高市早苗18日再度獲眾參兩院指名，晚間率內閣班底正式就任，自稱「高市內閣2.0正式啟動」。隔天，防衛大臣小泉進次郎在社群公開就職典禮幕後花絮，因主動替高市整理禮服裙襬、最後溫柔道晚安，被日本網友大讚「紳士」、「貼心」，兩人互動更被形容宛如母子。

根據日媒《ABEMA Times》，現年44歲的防衛大臣小泉進次郎，19日在Instagram發文表示，「再次蒙高市首相任命擔任防衛大臣」，並分享18日晚間紀念合影的幕後影片。畫面中，站在第一排階梯上的首相高市早苗禮服裙襬一度卡在階梯邊緣，小泉進次郎發現後隨即上前，和財務大臣片山皋月一起俐落地將裙襬整理好，確保拍照順利進行。

影片顯示，拍攝結束後，小泉進次郎還微微鞠躬，並向高市道「晚安」（おやすみなさいませ），態度恭謹。這段不到數十秒的畫面曝光後，迅速在日本網路上引發討論。不少網友留言稱讚，「好溫柔的身影，真是太棒了」、「能迅速幫忙整理裙襬，非常紳士」、「拍攝結束後還向首相鞠躬致意，雖然是小事，但身為國民看了很開心」。

報導指出，小泉進次郎2019年8月與自由播報員瀧川克里斯特爾結婚，育有1子1女，平時也常在社群平台分享家庭生活照。此次公開的幕後影片，則讓外界一窺新內閣就任當晚的互動細節。

高市早苗本月18日經眾議院與參議院指名為第105任日本國首相，當晚完成組閣並正式就任。她對外宣示「高市內閣2.0正式啟動」，展現延續政務推動的決心。就職典禮莊重氛圍中，小泉進次郎的貼心舉動意外成為焦點，也為新內閣揭開序幕增添一抹溫馨話題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
酒店紅牌「露三點」被捕！　成植物人躺13年亡
26歲兒未返家屍僵！　母淚崩同意解剖：我想知道怎麼了
快訊／11人受傷現場曝！　最小6歲緊急送醫
9歲童魂斷鯉魚潭！　5長輩悲痛認屍
快訊／台27線重大車禍11傷！　傷勢送醫統計中
101櫃員吐槽客人「帶的女生不一樣」　賈永婕道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本外海驚爆船難！499噸貨船猛撞海釣船　「瞬間斷兩截」2人命危

習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

日本鐵娘子真實一面！石井苗子心疼喊高市「早苗醬」　暖心對話曝

川普推《美沙民用核能協議》！軍備控制協會示警：恐開創危險先例

阿蘇火山口壁飆破100℃！　搜救隊長3度挺進「親揭奪命險境」

戒嚴「內亂罪」一審遭判無期　尹錫悅憤怒發聲：戰鬥尚未結束！

英王室陷危機！安德魯生日慘被捕　專家點名「下個輪到她」

不能帶狗上飛機「竟當場棄養」！她拋下毛孩逕自登機　下秒被逮捕

安德魯被捕！《衛報》盤點英國王室成員犯法史　他被送上斷頭台

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

日本外海驚爆船難！499噸貨船猛撞海釣船　「瞬間斷兩截」2人命危

習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

日本鐵娘子真實一面！石井苗子心疼喊高市「早苗醬」　暖心對話曝

川普推《美沙民用核能協議》！軍備控制協會示警：恐開創危險先例

阿蘇火山口壁飆破100℃！　搜救隊長3度挺進「親揭奪命險境」

戒嚴「內亂罪」一審遭判無期　尹錫悅憤怒發聲：戰鬥尚未結束！

英王室陷危機！安德魯生日慘被捕　專家點名「下個輪到她」

不能帶狗上飛機「竟當場棄養」！她拋下毛孩逕自登機　下秒被逮捕

安德魯被捕！《衛報》盤點英國王室成員犯法史　他被送上斷頭台

偷車犯「肇逃又酒駕」上國道！爆胎炸火花開9km才停下　警拔槍逮人

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

全台5家必比登牛肉麵整理包　老山東牛肉家常麵店8年連霸

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

百度地圖請岳雲鵬當代言人　推出「小岳岳文心AI副駕」導航

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25　八德隱藏版古早味

專訪／韓9頭身女神被網爆「不敢進球場」！　扭傷邊哭邊跳整隻腳腫起來

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔

國際熱門新聞

金正恩駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

美中戰機「緊急對峙」　F-16接近防空識別區

川普宣布「公開外星人、UFO檔案」

性侵女遊客　印度3惡狼判死

比馬斯克有錢！她驚見餘額63千兆元

美議員含糊回應協防台灣　川普砲轟

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」

弟安德魯被捕！　查爾斯三世罕見發聲

川普：跟伊朗開戰或和平　10天內有答案

川普關稅戰白忙一年？美國貿易逆差仍創史上新高

不能帶狗上機「當場棄養」被逮捕

即／涉艾普斯坦案　英前王子安德魯遭逮

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

美伊核談判最後通牒　川普給伊朗15天做出決定

更多熱門

相關新聞

石井苗子心疼喊高市「早苗醬」　暖心對話曝

石井苗子心疼喊高市「早苗醬」　暖心對話曝

日本政壇一段溫馨畫面引發熱議，日本維新會參議員石井苗子18日在YouTube頻道分享與首相高市早苗的互動片段，兩位政治人物宛如閨蜜般的尋常對話，令網友直呼「好療癒」。

日銀新人事下周三開獎！再通膨派牽動升息　日圓剉咧等

日銀新人事下周三開獎！再通膨派牽動升息　日圓剉咧等

戒嚴一審遭判無期　尹錫悅憤怒發聲！

戒嚴一審遭判無期　尹錫悅憤怒發聲！

北韓大規模閱兵預演　1.2萬兵力集結平壤

北韓大規模閱兵預演　1.2萬兵力集結平壤

北韓黨大會正式開幕　金正恩：克服困境！

北韓黨大會正式開幕　金正恩：克服困境！

關鍵字：

日韓要聞高市早苗小泉進次郎日本裙襬母子互動

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面