蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

春節出遊竟遇「潑油驚魂」！高雄左營蓮潭路市集初三（19日）晚間人潮滿滿，卻驚傳一名男子疑似不滿被訕笑，竟當街朝路人潑灑混有汽油與洗衣精的液體，嚇壞現場遊客。所幸未釀成傷亡，警方迅速鎖定涉案陳姓男子，依公共危險罪函送偵辦。

▲警方循線逮捕涉嫌汽油液的陳姓男子（中）送辦 。（圖／記者吳世龍翻攝）

有民眾將現場衝突影片上傳社群平台「Threads」，直呼「到底發生什麼事？」網友留言還原驚悚過程，「我們好好的走，他突然攔我們說我們罵他瘋子，然後就潑我們汽油」；也有人指出，「今天也遇到那個光頭神經病，直接問我爸『罵我肖欸是安餒』，還拿著洗衣桶打開蓋子走過來，一直跳針」。

▲陳姓男子與攤商發生肢體衝突。（圖／翻攝自threads，ivan._.122o授權）

轄區左營分局表示，昨晚9時許接獲報案指稱蓮潭路市集發生糾紛，立即派員到場處理。經查，現場為51歲陳姓男子，對路人潑灑少量汽油混合洗衣精的液體，所幸未點燃、也無人受傷，現場民眾制止後，男子隨即離開。

警方調閱沿線監視器畫面，迅速鎖定陳嫌身分，隨後前往其住處將人帶回。據了解，陳男疑似因覺得遭人訕笑，情緒失控，返家拿出先前曾誤持洗衣精桶去加油的容器，裝著汽油混洗衣精帶回市集，企圖嚇人，並無縱火傷人犯意。

警方指出，雖未造成實質傷害，但潑灑易燃液體行為已危及公共安全，全案依違反公共危險罪，移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。