國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍兩艘航母壓境！川普逼「10天內攤牌」　伊朗聯俄演習射彈嗆美

▲▼美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國在伊朗周邊的軍事動作明顯升溫！英媒查證，美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進，與早前現身阿曼外海的「林肯號」形成雙航母壓境局面。同時，美國與伊朗仍持續談判。美國總統川普直言，未來10天內將揭曉究竟是達成協議，還是走向軍事行動。

根據英媒《BBC》，全世界最大航空母艦「福特號」日前短暫開啟自動識別系統（AIS），顯示其位置在摩洛哥外海，航向疑似指向地中海。不過，目前尚未確認該艦是否穿越直布羅陀海峽。一架隸屬福特號的運輸機則在西班牙降落後，又折返大西洋海域。

另一艘美軍航母「林肯號」，則被歐洲哨兵二號衛星（Sentinel-2）拍到出現在阿曼外海約240公里處，距離伊朗約700公里。該艦為核動力尼米茲級航母，搭配多艘神盾驅逐艦，組成完整打擊群。

《BBC》統計，目前中東海域至少已有12艘美軍艦艇，包括林肯號打擊群、2艘具長程飛彈能力的驅逐艦，以及部署在巴林海軍基地的3艘近岸作戰艦；另有驅逐艦現身地中海蘇達灣（Souda Bay）附近及紅海。空中兵力方面，美軍也調動F-35與F-22戰機、KC-135與KC-46空中加油機，以及E-3預警指揮機，強化歐洲與中東基地部署。

此波軍事集結正值美國與伊朗第二輪談判落幕之際。雙方在瑞士日內瓦會談，傳出「取得部分進展」。川普表示，全球將在「未來10天以內」看到結果，暗示若談判破局，不排除動武。

面對美方壓力，伊朗也展開反制。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽舉行海上演習，革命衛隊總司令帕克普爾（Mohammad Pakpour）現身視察，畫面顯示飛彈自軍艦發射。該海峽是全球最重要能源運輸要道之一，約5分之1石油與天然氣經此通行，戰略地位敏感。

此外，伊朗國營電視台播放與俄羅斯在阿曼灣舉行聯合海上演習的畫面，模擬船舶救援行動。伊朗官方媒體稱，正規海軍與革命衛隊海軍均參與行動，展現軍力姿態。

軍事情資專家克倫普（Justin Crump）分析，這次美軍部署更具深度與可持續性，不同於去年針對委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動，或代號「午夜之錘」的空襲伊朗核設施行動。他指出，現階段兵力規模與去年空襲伊朗時相近，當時美軍曾同時部署兩個航母打擊群、5艘驅逐艦及多型戰機。

克倫普評估，美軍若動手，憑藉現有艦隊與區域內8座空軍基地，理論上可達每日約800架次出擊強度，目標是讓伊朗的反擊失效。他強調，當前態勢不僅是為打擊作準備，威懾部署的規模更可隨情勢而定，既能快速升級，也能隨談判降溫。

02/18

