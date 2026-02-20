搭捷運「阿嬤突拍肩問1句」　外國人傻眼！萬人炸鍋：不問也不行了

▲外國人搭捷運被阿嬤問路，當下超尷尬。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

阿嬤會通靈？一名外國人笑稱，他站在台北捷運車廂裡，理論上應該自帶「觀光客濾鏡」，沒想到卻被阿嬤精準鎖定，拍肩問「帥哥，龍山寺是搭這邊嗎？」讓他當場愣住，更認真發問「阿嬤到底哪來的自信覺得他會講中文？」文章引發萬人討論，「不問也不行了」、「再聊下去阿嬤就會問你結婚了沒？」

一名比利時型男在Threads笑稱，他明明不是台灣人，而且頂著一張白人臉站在捷運裡，卻突然被一名阿嬤拍肩問路「帥哥，龍山寺是搭這邊的車嗎？」讓他當場愣住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看著阿嬤一臉自然地開口問路，彷彿篤定他聽得懂中文，讓原PO笑虧，阿嬤到底哪來的自信覺得他會講中文，「其實我真的會，但那一瞬間我比較好奇的是，阿嬤是不是會通靈？」

底下引來2萬人熱議，「阿嬤只是看誰帥，就跟誰問路而已」、「我還遇到日本人直接用日文問我事情，奇怪…他們是預設全台灣人都通過日檢嗎」、「阿嬤已經拍下去了，拍完才發現是外國人，不問也不行了」、「再聊下去阿嬤就會問你結婚了沒？住哪裡？一個月賺多少錢」、「等我當阿嬤，應該也可以毫無顧忌的找帥哥問路」。

出國奇遇記！一票台人出國也被問路

不少人也分享類似爆笑經驗，「我是在瑞士玩一個禮拜被問了三次路」、「表示台灣人越來越沒種族歧視，我一個台灣人在德國也常被問路」、「我也遇過在倫敦火車站，一個白人問我路，當時的我不要說講，連聽個英國腔都很吃力」、「我去日本旅遊，有一次會遇到日本人來用日文問路」。