　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

體驗台灣年味！林佳龍陪貝里斯大使訪樂成宮拜月老　盼兩國邦誼長久

▲▼外交部長林佳龍初三邀我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan），前往台中樂成宮體驗台灣年節文化與宗教信仰，並走訪文創市集。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍邀我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟走春。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍19日晚間在社群平台發布影片，特別邀請我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan），前往台中樂成宮體驗台灣年節文化與宗教信仰，並走訪文創市集，透過最具代表性的走春行程，讓外國友人親身感受台灣社會的文化底蘊與年味氛圍。林佳龍指出，樂成宮不僅是地方重要信仰中心，也承載台灣民間文化與生活記憶，盼藉由文化交流深化台貝友誼。

林佳龍表示，初三他特別邀請我國友邦貝里斯的駐台大使梅凱瑟，來到他最熟悉的台中樂成宮，感受最道地的台灣年味！林佳龍說，樂成宮對他來說有深厚的感情，每年的大年初一都會來參加團拜。這裡供奉的「旱溪媽祖」守護在地超過兩百年，是地方的精神堡壘。

林佳龍特別感謝樂成宮董事長何敏誠陪同他帶領梅凱瑟大使完整體驗走春行程。從參拜祈福、獻花果、財帛，透過這份文化體驗，讓大使深刻感受台灣宗教信仰的特色。除了祈求平安，林佳龍的幕僚事前告訴他大使目前單身，並在確認意願後，林佳龍便帶著梅凱瑟大使，體驗樂成宮連續獲得網路聲量第一、超人氣又靈驗的「月老星君」。

林佳龍透露，他看著大使虔誠祈求紅線，並順利獲得月老點頭，他也在心中默默祈求，盼這份祝福除了為大使帶來良緣，也要繼續牽起台灣與貝里斯之間長長久久的深厚邦誼。

在林佳龍完成參香後便帶著大使來到廟埕前，感受到很不一樣的活力，並在「范特喜微創文化」總經理范冠呈的引導下，林佳龍等人走訪了與樂成宮合作打造的文創品牌「月緣室」，透過整合老舊空間與文創市集，讓信仰力更貼近常民生活。

林佳龍也帶著大使認識了幾位與自己很有淵源的創業青年。林佳龍提到，包含「樂成燒」的老闆小李，以熱壓吐司結合冰淇淋，這份創意只有台中才吃得到。而將傳統製香注入新生命的「馨心齋香品」創辦人冠彣，則是林佳龍台中市長任內「摘星計畫」的優秀青年，利用月老香灰回收製成線香底座，讓永續精神隨線香綿延海外。

最後，是來自南投魚池鄉、曾參與國慶酒會的「魚刺人雞蛋糕」老闆胖丁，在他與太太的創意下，把國民小吃推廣到全世界，更時常推出限定口味，而樂成宮限定的芝麻麻糬口味，林佳龍也沒有錯過。林佳龍表示，這些青年都展現了台灣堅強的文創韌性與創意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王淨怒了！黑底白字「不要把無良當有趣」
陳喬恩、焦凡凡精準飲食曝光！　5女星鏟肉秘訣一次看
快訊／第3張2000萬刮刮樂開出！
初四大樂透加碼！命理師揭「好運5生肖」　招財數字曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

年菜雞肉吃到怕？陳培瑜傳授一招　剩菜華麗變身清爽佳餚

體驗台灣年味！林佳龍陪貝里斯大使訪樂成宮拜月老　盼兩國邦誼長久

分析／蔣萬安推「無菸城市」口號或硬仗？　找藍委先修法才實際

習近平施壓！軍售恐卡關　綠委籲藍白審預算：無自保決心美何必得罪中

賴清德喊麥克風卡大隻！陳其邁綜藝魂大爆發：就是HIGHLIGHT這隻

486先生曝曾想捐3億助造潛艦　王定宇證實：非錢問題！是親中政黨阻撓

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

空間壓縮！中正萬華藍議員初選4新人搶破頭　應曉薇成關鍵變數

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

年菜雞肉吃到怕？陳培瑜傳授一招　剩菜華麗變身清爽佳餚

體驗台灣年味！林佳龍陪貝里斯大使訪樂成宮拜月老　盼兩國邦誼長久

分析／蔣萬安推「無菸城市」口號或硬仗？　找藍委先修法才實際

習近平施壓！軍售恐卡關　綠委籲藍白審預算：無自保決心美何必得罪中

賴清德喊麥克風卡大隻！陳其邁綜藝魂大爆發：就是HIGHLIGHT這隻

486先生曝曾想捐3億助造潛艦　王定宇證實：非錢問題！是親中政黨阻撓

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

空間壓縮！中正萬華藍議員初選4新人搶破頭　應曉薇成關鍵變數

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

大吃熬夜後遺症來了！年假症候群「6症狀」解方曝

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

獨／網軍公司顧問曝歐秉漢拜金雞求財　搞網軍＋助攻詐團下場欠債跑路

年菜雞肉吃到怕？陳培瑜傳授一招　剩菜華麗變身清爽佳餚

體驗台灣年味！林佳龍陪貝里斯大使訪樂成宮拜月老　盼兩國邦誼長久

辦預付卡可換現金？缺錢男為500元衝了　代價要關9個月

花蓮死亡車禍！微電車騎士遭撞倒地被廂型車輾斃　駕駛判決出爐

台北4大「親水系山林步道」特搜　年假尾聲安排溪谷小旅行

年節常見「3種皮膚病」！醫揭元凶　求診激增2成

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

木星交往小11歲男友超暈　透露交往過程:天降甘霖

政治熱門新聞

憂預算斷炊！486先生曝曾想捐3億助造潛艦　綠委證實

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

習近平施壓！美對台軍售恐卡關　綠委憂：無自保決心美何必得罪中

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

白宮帳號將台灣與中國並列還秀國旗　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

賴清德喊麥克風卡大隻　陳其邁綜藝魂大爆發

更多熱門

相關新聞

合體賴清德發福袋　何欣純盼立院速通過軍購、關稅協定

合體賴清德發福袋　何欣純盼立院速通過軍購、關稅協定

大年初三，總統賴清德今（19日）上午在民進黨立委、台中市長參選人何欣純陪同下，前往台中龍井永順宮及北區元保宮參香祈福，並發送1元福袋向鄉親拜年。賴清德勉勵何欣純在立法院過去和現在都是認真打拚表現是第一名，也反應很多台中情形給中央知道，是台中市長的好人選，任何時刻都「心存大台中」。何欣純則說，將追隨賴清德腳步，力促中央地方合作，守護台中經濟與市民福祉。

說好初三睏甲飽！一堆人清晨「自動醒」苦笑

說好初三睏甲飽！一堆人清晨「自動醒」苦笑

蕭美琴初三台南走春　發送總統府一元紅包

蕭美琴初三台南走春　發送總統府一元紅包

初三「不宜愛愛」睏甲飽！

初三「不宜愛愛」睏甲飽！

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

關鍵字：

初三林佳龍拜月老樂成宮外交部貝里斯

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

他砸40萬一次包16碼　狂掃7注紅包

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面