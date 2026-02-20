美中戰機「緊急對峙」！F-16接近航空識別區　中國派戰機升空回應

▲美製F-16V戰鬥機（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍戰機日前在西海（黃海）上空進行大規模空中演訓，未料中國也緊急派出戰機升空，雙方軍機一度在公海上空形成對峙局面，緊張情勢升溫。南韓軍方消息人士透露，美軍機雖接近中國防空識別區（CADIZ），但並未實際進入，至於中方戰機同樣未越界，衝突並未進一步升高。

根據《韓聯社》，多名南韓軍方消息人士昨（20）日透露，駐韓美軍F-16戰鬥機於18日從京畿道平澤烏山基地起飛，出動超過10架次，飛往西海（黃海）公海上空進行機動訓練。相關飛行路線涵蓋南韓防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間、雙方識別區未重疊的空域。

報導指出，防空識別區屬於各國為提早辨識潛在空中威脅而劃設的空域範圍，並非國際法所定義的領空。不過，依照軍事慣例，軍用飛機若接近他國防空識別區，通常會事先通報飛行計畫，以避免誤判與衝突。

此次美軍戰機飛行至接近CADIZ附近後，中方亦出動戰機升空應對，雙方軍機一度在空中形成對峙，情勢緊繃。不過，雙方戰機並未進入彼此的防空識別區，最終未發生實質性衝突。

消息人士透露，駐韓美軍在實施此次訓練前，已事先向南韓軍方通報將進行演訓，但並未說明具體飛行目的與詳細內容。另有說法指出，若屬駐韓美軍單獨執行的訓練、且南韓空軍並未參與，相關計畫與目的未必會對南韓完全公開。

不過，大規模駐韓美軍的空中戰力在CADIZ附近進行獨立訓練的情況並不常見，南韓軍方內外因此傳出「牽制中國」的解讀。自川普政府上任以來，駐韓美軍過去不斷強調，其角色不僅限於因應北韓威脅，同時也必須在牽制中國方面展現「戰略彈性」，在更廣泛的區域安全架構中發揮作用。

針對上述消息，南韓國防部表示，「有關駐韓美軍兵力運用與軍事作戰的內容，無法予以確認」，僅強調駐韓美軍與韓軍維持強而有力的聯合防衛態勢。