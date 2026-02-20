北韓黨大會正式開幕！金正恩致詞稱「克服困境」　揭未來5年藍圖

▲北韓首都平壤19日起召開朝鮮勞動黨第九次代表大會，其最高領導人金正恩發表開幕致詞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）國內最大政治盛事——朝鮮勞動黨第九次代表大會昨（19）日在首都平壤正式召開，來自黨中央與地方共5000多名代表參與。北韓最高領導人金正恩在開幕致詞未明言對南韓與美國戰略政策或核武立場，僅強調經濟建設與國家社會生活所有領域必須儘速改革，外界關注其是否將「兩國敵對論」寫入黨規及新國防策略方向。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩在開幕詞中表示，他對未來充滿「樂觀與自信」，認為這是北韓自2021年第八次代表大會以來，實現重大變化與發展的階段性成果。他指出，「對外觀之，鞏固國家不可逆地位」，被解讀為強化擁核國地位的象徵。

金正恩回顧過去5年，稱當時國家發展受「敵對勢力的野蠻封鎖與制裁」，以及遭遇自然災害與全球衛生危機，在克服艱困的環境後。現在則是「從根本改變一切」。

此次大會聚焦三大議題，包括黨中央委員會的5年工作總結、黨規約修訂、以及黨中央領導機構選舉。金正恩強調，新展望計畫期將著重於新時代地方發展政策、農村革命綱領、實現人民世紀願望的中長期計畫。為此，黨中央此前已組織準備委員會與調查團，全方位審視過去5年各部門工作，並就黨規約修訂及領導功能強化展開深入研究。

朝鮮勞動黨第九次代表大會的執行高層維持39人規模，但與5年前第八次代表大會相比，成員有23人（59%）經過調整。老一輩如金英哲、朴奉珠、吳秀容等人退出，新進核心幹部包括朴泰成（現任內閣總理）、李熙用、趙春龍、崔善姬（外務相）與努光鐵（國防相）等加入。

南韓《韓聯社》分析，特別是針對南韓政策具有影響力的金英哲退出，至於現任外務相崔善姬則入列，被視為是北韓推動「兩國敵對論」後對南政策轉向的具體象徵。

另外，金正恩的胞妹金與正繼續入列黨執行高層，並坐上主席台。至於金正恩、李雪主的女兒金主愛，則未在公開照片或是黨執行高層內出現，尚未被證實是否出席黨大會。其他重要人事，如內閣總理朴泰成排在最高人民會議常任委員會主席崔龍海之前，顯示權力排序有微調。

本次大會共有5000多人出席，包括黨與政治幹部1901人、國家行政經濟幹部747人、軍人474人、基層與核心黨員1524人，以及科學、教育、醫療、文化藝術、出版媒體等部門幹部321人。女性代表413人，占總體比例8.3%，較第八次大會略減501人。另有2000名黨中央委員會及各級組織推薦代表旁聽。

平壤市區為慶祝大會舉行，懸掛朝鮮勞動黨象徵旗幟並以宣傳畫裝飾，呈現節日氛圍。在北韓體制中，黨代表大會是最高決策機構，將決定未來5年的內政、外交及國防政策。觀察人士關注，金正恩是否會將「兩國敵對論」寫入黨規，以及其獨立統治體制是否透過新政治地位安排進一步鞏固。