化身最帥外送員！廖偉翔親體驗送餐日常　讚外送專法是正確決定

記者郭運興／台北報導

立法院1月通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明訂外送員每單保底不得低於45元，7月起實施。對此，積極推動外送專法的國民黨立委廖偉翔19日也錄製影片，化身「一日外送員」深入了解真實工作情況，他直言，「看似只是騎車送餐，但實際做了才知道，每一單都不簡單」，自己跑完後，更堅定的告訴大家，外送專法修完是正確的決定，當然這只是開始，也會持續滾動檢討，讓每位外送員，都能在更安全、更有保障的環境安心工作。

廖偉翔為了更深入了解外送員的真實工作情況，他錄製影片，化身「一日外送員」，穿上裝備、騎上機車到第一線，從等餐、找路到與時間賽跑，全程親身體驗外送員的工作節奏與壓力。

片中，廖偉翔經歷外送的種種不易，被問到推動的外送專法能給予什麼實質幫助？他表示，在新制的狀況下，外送薪資能獲得更基本保障，這才是基本要給外送員的，自己跑完後，更堅定的告訴大家，外送專法修完是正確的決定，當然這只是開始，也會持續滾動檢討。

廖偉翔也分享心得表示，「看似只是騎車送餐，但實際做了才知道，每一單都不簡單」。外送員不僅要與時間賽跑，還必須面對複雜路況、等待取餐的不確定性，以及準時送達的壓力，短短幾趟配送，就能感受到外送員長時間奔波的不容易，也讓人更深刻體會這份工作的價值。

廖偉翔指出，自己也與外送員交流，了解第一線工作者對於收入穩定性、工作安全與制度保障的看法。外送產業已成為現代城市不可或缺的一部分，支撐著無數人的日常生活，但相關保障仍有精進空間，讓外送員在努力工作的同時，也能獲得更完善的保障。

廖偉翔強調，外送員不只是「送餐的人」，更是撐起城市運轉的重要角色。「每一份準時送達的餐點背後，都是與時間賽跑努力的成果」，希望外送專法上路後，讓每一位穿梭在城市中的外送員，都能在更安全、更有保障的環境安心工作。

▼國民黨立委廖偉翔親自體驗外送日常。（圖／廖偉翔提供）