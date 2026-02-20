獨／網軍公司顧問曝歐秉漢拜金雞求財　搞網軍＋助攻詐團下場欠債跑路

▲歐秉漢頻繁帶富商金主參觀公司，到招待所進行簡報畫面。（圖／民眾提供、下同）

記者張君豪／台北報導

《Ettoday新聞雲》訪問到前皇御科技技術顧問，該名自稱Alan的技術顧問指出，他表示是看到網路招聘「廣告投放人員」才去應徵，A男則曾在電信商擔任過MIS網路工程師，但實際到職後才發現，工作內容涉及網軍操作，幫客戶暴力灌評價，或是在直播內容中洗內容，但讓他印象最深的是，上班的時候身分證還要押在櫃台，加上老闆歐秉漢信奉紫南宮財神，在皇御科技辦公室內拜金雞，並強迫員工不論信仰每天都得供好茶拜金雞，但歐秉漢並未因此發財，反倒積欠龐大債務潛逃東南亞被黑幫擄走。

Alan講解皇御科技的「作戰」流程：客戶端透過加密通訊或透過辦公室口頭下達攻擊指令後，辦公室會啟動手機模擬器、開啟多重帳號系統，同步登入大量,預先創建的帳號，在社群平台留言、灌負評或帶風向。

他解釋「包含Meta公司的臉書、threads、IG，Google的YouTube等社群平台、抖音皇御都有大量帳號可用來攻擊或者灌評價，藉此滿足客戶。歐聲稱已克服一台電腦可以開大量模擬器運行社群平台實踐腳本化攻擊，皇御科技的電腦都搭載N牌GPU高階顯卡，一台電腦一次開啟上千帳號並無問題。」

甚至歐秉漢為取信客戶，自己在公司內最顯眼位置斥資’近數十萬元打造旗艦店竟電腦，並以客製化腳本，避免大量帳號留言過度集中遭平台判讀異常，並搭配使用跳板、快速創號程式規避檢警查緝。

Alan解釋，皇御公司運作形容為「接案制」，稱只要「錢到位」即可依需求製作貼文、圖梗或攻擊性素材，並可承接「打人」或「灌正面」兩類任務。他提及，公司以網軍攻擊需承擔被告「法律風險」作為昂貴報價理由，外界行情「單次炸一天」約新台幣20萬至30萬元；皇御科技工作人員會事前會蒐集被攻擊對象的網路公開資料，再由內部人員加工撰寫、誇大敘事形成負面哽圖用來發動網攻。

Alan受訪指出：因從事網軍攻擊的法律責任須自負，且皇御科技內部區分成六大區塊，除了捧殺網紅行銷外，政治、選舉案件，與東南亞詐團配合的行銷服務則在其他區塊，Alan表示自己在2024年就黯然離職，他自嘲「做網軍都在說謊、散播不實言論、內心壓力很大，這行很難做得久」

