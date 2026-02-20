美議員含糊回應協防台灣　川普轟「糟糕愚蠢」：她不了解台灣

▲民主黨籍紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普19日砲轟，民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez, AOC）回應協防台灣問題的表現「糟糕又愚蠢」，甚至質疑對方根本不了解台灣。

AOC是誰？鏡頭前避答台灣問題



《國會山莊報》等外媒指出，36歲的歐加修-寇蒂茲是民主黨進步派重要成員，近來頻頻被視為2028年總統大選的潛在角逐人選，13日出席「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）時，卻迴避了美軍是否應該協防台灣的問題。

根據現場影片，歐加修-寇蒂茲不斷發出「呃」、「嗯」等停頓聲，最後只說「希望永遠不會走到那一步」，而是要透過經濟手段和全球布局避免衝突，模糊回應引發兩黨批評聲浪。

AOC was asked at #MSC if the US should commit troops to Taiwan



There was a simple answer: Taiwan is China, and the US should not go to war with China



Her response: “ "Um, you know, I think that, uhh, eh, this is such a, uh, you know, I th-I think that…” pic.twitter.com/aPuATcEum7 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 14, 2026



川普直批糟糕愚蠢：她不了解台灣



川普19日在空軍一號上向記者們表示，「她的表現太糟糕了，其實我很驚訝，我不知道她那麼愚蠢。」他特別指出，歐加修-寇蒂茲關於外交政策的發言，可能成為「斷送職涯」的回答。

川普表示，如果他被詢問相同問題，就會直接回應「現在不關你的事」，「這是戰爭，而當涉及戰爭時，你不會談論你的戰略是什麼。她可以簡短帶過，但她根本不知道該怎麼回應。我不認為她知道台灣是什麼。」

▼川普質疑歐加修-寇蒂茲不了解台灣。（圖／路透）



副總統范斯（JD Vance）17日接受《福斯新聞》訪問時，也批評歐加修-寇蒂茲對於台灣問題的回應「令人尷尬」，建議她「在登上國際舞台前，應該先去讀讀有關中國和台灣的書」。

除了台灣議題遭質疑，歐加修-寇蒂茲在會議上，還誤將委內瑞拉形容為「赤道以南」的國家，讓她的國際舞台首秀飽受抨擊。

