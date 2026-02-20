「山頂丟包女友」害她活活凍死！奧男出庭喊冤：是她叫我走

▲克絲汀在奧地利最高峰山頂附近喪命。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

奧地利39歲男子湯瑪斯（Thomas Plamberger）被指控，將女友丟包在該國最高峰山頂，導致對方活活凍死。他19日因過失殺人罪出庭受審時，宣稱女友要求自己趕快下山求援，才會選擇離開對方。

山頂受困 被告堅稱女友叫他走

根據辯護律師陳述，2024年1月，這對情侶一同攀登海拔3798公尺的大格洛克納山（Grossglockner），但在距離峰頂僅約45公尺處，33歲女友克絲汀（Kerstin Gutner）因體力耗盡無法繼續前進。

當時氣溫降至-17°C，風速更高達時速72公里。湯瑪斯宣稱自己花了超過1個半小時照顧女友，但對方堅持對自己喊道「快走吧！」，才會先行下山求救。

▼情侶一同挑戰奧地利最高峰，未料發生悲劇。（圖／翻攝X）



被告說法有疑點 沒及時求救

不過檢方質疑，兩人在晚間9時之前就已經受困，湯瑪斯卻遲至凌晨1點35分才報警，比他自稱的時間晚了1小時，而且又過了30分鐘才動身下山求援。救難人員直到隔天上午10時才找到克絲汀已經凍僵的遺體。

檢方指控，湯瑪斯身為經驗豐富的登山老手，而且負責規畫這次行程，卻在女友出現「精疲力竭、失溫及意識混亂」症狀時犯下致命錯誤，未能及時發出求救訊號，以挽救女友性命。

最高恐關3年 女友母親挺他

湯瑪斯19日在因斯布魯克（Innsbruck）出庭堅稱無罪，但若過失殺人罪名成立，他將面臨最高3年刑期。

值得注意的是，死者母親不滿外界將女兒描述成「被拖上山的天真小女孩」，並且公開力挺湯瑪斯，痛批此案不該進入司法程序，「媒體和網路上對他展開獵巫行動，這太不公平了。」