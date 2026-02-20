　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「山頂丟包女友」害她活活凍死！奧男出庭喊冤：是她叫我走

▲▼「山頂丟包女友」害她活活凍死！奧男出庭喊冤：是她叫我走。（圖／翻攝X）

▲克絲汀在奧地利最高峰山頂附近喪命。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

奧地利39歲男子湯瑪斯（Thomas Plamberger）被指控，將女友丟包在該國最高峰山頂，導致對方活活凍死。他19日因過失殺人罪出庭受審時，宣稱女友要求自己趕快下山求援，才會選擇離開對方。

山頂受困　被告堅稱女友叫他走

根據辯護律師陳述，2024年1月，這對情侶一同攀登海拔3798公尺的大格洛克納山（Grossglockner），但在距離峰頂僅約45公尺處，33歲女友克絲汀（Kerstin Gutner）因體力耗盡無法繼續前進。

當時氣溫降至-17°C，風速更高達時速72公里。湯瑪斯宣稱自己花了超過1個半小時照顧女友，但對方堅持對自己喊道「快走吧！」，才會先行下山求救。

▼情侶一同挑戰奧地利最高峰，未料發生悲劇。（圖／翻攝X）

▲▼「山頂丟包女友」害她活活凍死！奧男出庭喊冤：是她叫我走。（圖／翻攝X）

被告說法有疑點　沒及時求救

不過檢方質疑，兩人在晚間9時之前就已經受困，湯瑪斯卻遲至凌晨1點35分才報警，比他自稱的時間晚了1小時，而且又過了30分鐘才動身下山求援。救難人員直到隔天上午10時才找到克絲汀已經凍僵的遺體。

檢方指控，湯瑪斯身為經驗豐富的登山老手，而且負責規畫這次行程，卻在女友出現「精疲力竭、失溫及意識混亂」症狀時犯下致命錯誤，未能及時發出求救訊號，以挽救女友性命。

最高恐關3年　女友母親挺他

湯瑪斯19日在因斯布魯克（Innsbruck）出庭堅稱無罪，但若過失殺人罪名成立，他將面臨最高3年刑期。

值得注意的是，死者母親不滿外界將女兒描述成「被拖上山的天真小女孩」，並且公開力挺湯瑪斯，痛批此案不該進入司法程序，「媒體和網路上對他展開獵巫行動，這太不公平了。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」恐致癌
台灣8大真實案件拍成戲！　1血案至今兇手成謎
徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次
BTS V私訊閔熙珍被當法庭證據！　他傻眼發聲
9歲童命喪鯉魚潭！縱管處將清查快艇有無超速

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

欠聯合國逾40億美元「終於付錢了」　美國還款1.6億僅占零頭

韓畜牧業拉警報！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發　驗出不同病毒株

知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

點名中國脅迫！高市早苗施政演說「宣示修訂安保3文件」

日本外相茂木敏充國會演說　重申維護「台灣海峽」和平穩定重要性

「山頂丟包女友」害她活活凍死！奧男出庭喊冤：是她叫我走

身家上億！時尚巨頭ASOS創辦人「離奇墜17樓亡」　生前陷2官司

日本外海驚爆船難！499噸貨船猛撞海釣船　「瞬間斷兩截」2人命危

習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

欠聯合國逾40億美元「終於付錢了」　美國還款1.6億僅占零頭

韓畜牧業拉警報！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發　驗出不同病毒株

知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

點名中國脅迫！高市早苗施政演說「宣示修訂安保3文件」

日本外相茂木敏充國會演說　重申維護「台灣海峽」和平穩定重要性

「山頂丟包女友」害她活活凍死！奧男出庭喊冤：是她叫我走

身家上億！時尚巨頭ASOS創辦人「離奇墜17樓亡」　生前陷2官司

日本外海驚爆船難！499噸貨船猛撞海釣船　「瞬間斷兩截」2人命危

習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

欠聯合國逾40億美元「終於付錢了」　美國還款1.6億僅占零頭

通緝犯三重騎車載妻逛街遭攔查　自爆「剛剛吸完」多一條毒駕

韓畜牧業拉警報！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發　驗出不同病毒株

知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

國道73件事故「最多回堵7公里」　明日北返11大地雷路段曝

點名中國脅迫！高市早苗施政演說「宣示修訂安保3文件」

出門趕時間？社群爆紅「2/3法則」：髮型、妝容、穿搭選兩樣　輕鬆打造模特兒下班風

中日關係持續緊張！　中國遊客「赴日旅遊」有壓力

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

【搭車逛夜市？】汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

國際熱門新聞

金正恩駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

美中戰機「緊急對峙」　F-16接近防空識別區

川普宣布「公開外星人、UFO檔案」

比馬斯克有錢！她驚見餘額63千兆元

性侵女遊客　印度3惡狼判死

美議員含糊回應協防台灣　川普砲轟

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」

不能帶狗上機「當場棄養」被逮捕

弟安德魯被捕！　查爾斯三世罕見發聲

川普：跟伊朗開戰或和平　10天內有答案

川普關稅戰白忙一年？美國貿易逆差仍創史上新高

安德魯生日被捕　專家點名「下個輪到她」

即／涉艾普斯坦案　英前王子安德魯遭逮

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

更多熱門

相關新聞

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

除夕夜本是團圓時刻，新北市瑞芳區三貂嶺山區卻傳出登山民眾迷途事件。新北市瑞芳警分局昨（16日）接獲通報後，立即會同消防及義消入山搜尋，順利尋獲行動不便的吳姓男子，並安全護送下山後送醫治療，所幸意識清楚。警方除夕夜守護不打烊，也提醒民眾登山前應做好路線規劃與裝備準備，確保安全。

30歲男登山摔倒腳脫臼　救難人員花3小時抬下山

30歲男登山摔倒腳脫臼　救難人員花3小時抬下山

林業署籲請民眾雪季前往山區注意安全

林業署籲請民眾雪季前往山區注意安全

女單攻劉銘傳隧道迷路　憑流水聲線索2小時獲救

女單攻劉銘傳隧道迷路　憑流水聲線索2小時獲救

山友浸水營古道被困　警消雨夜救援

山友浸水營古道被困　警消雨夜救援

關鍵字：

登山失溫凍死奧地利山難

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

對另一半斤斤計較星座Top 3

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面