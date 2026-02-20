　
不能帶狗上飛機「竟當場棄養」！她拋下毛孩逕自登機　下秒被逮捕

▲▼不能帶狗上飛機「竟當場棄養」！她拋下毛孩逕自登機　下秒被逮捕。（圖／翻攝X）

▲女飼主在機場櫃檯棄養貴賓犬。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國一名女子登機前才知道，因為缺乏必要文件，她無法把2歲寵物狗帶上飛機。沒想到，這名離譜飼主竟將2歲黃金貴賓犬繫在捷藍航空（JetBlue）櫃檯，接著頭也不回地自行登機，最終被警方逮捕。

機場棄養狗狗　監視器全錄下

《紐約郵報》報導，2月2日午夜時分，這起事件發生在拉斯維加斯「哈利·瑞德國際機場」（Harry Reid International Airport）。

根據監視器畫面，飼主氣沖沖地離開，完全沒有回頭看一眼。無辜狗狗困惑地望著主人遠去的背影，被機場工作人員發現，不斷向陌生人撒嬌，看起來非常渴望關愛。

棄養還狡辯　飼主說詞超離譜

拉斯維加斯都會警察局（LVMPD）指出，該名女子帶著狗狗衝進機場，準備辦理登機手續，被告知若無服務犬證明文件，無法攜帶寵物上機後，竟將牽繩綁在捷藍航空櫃檯，逕自前往登機門。

警方隨後在D1登機門找到該名女子，要求對方返回航空公司櫃檯，處理棄養問題並且接受罰單。未料，該名女子態度惡劣且不願配合，不僅辯稱「我只是要重新訂機票」，甚至將責任推卸給機場人員，聲稱「櫃檯就是這樣跟我說的」。

更離譜的是，該名女子大言不慚表示，因為狗狗身上有追蹤器，所以把牠留下來也沒關係，不論如何狗狗都會被送回她身邊。

▼狗狗被棄養之後，目前正在尋找新家。（圖／翻攝X）

▲▼不能帶狗上飛機「竟當場棄養」！她拋下毛孩逕自登機　下秒被逮捕。（圖／翻攝X）

女飼主被捕　狗狗去向曝光

警方表示，護送該女子通過安檢區時，她「變得充滿敵意並抗拒警員拘留」，最終依遺棄動物罪及拒捕罪實施逮捕。

至於可憐的黃金貴賓犬，在動物保護服務中心待了10天後，由「拉斯維加斯尋回犬救援組織」（Retriever Rescue of Las Vegas）接手照顧，在此期間飼主從未試圖領回。

救援組織將狗狗重新命名為「捷藍」，紀念牠這段波折的旅程，警方也保證這隻狗狗「很快就會找到充滿愛的新家」。

 
