國5北上「時速剩16公里」恐塞到凌晨　國道上午防4大地雷路段

▲國5北上路段壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

生活中心／綜合報導

今日（2/20）為春節連續假期初四，預估交通量為134百萬車公里。根據高公局即時路況顯示，國5北上宜蘭-頭城「紫爆」，時速剩16公里；另外，國1南下楊梅-高架楊梅端，以及北上湖口服務區-湖口、大雅系統-台中系統，國3北上新竹系統-寶山等路段，車多壅塞時速低於40公里。

高公局預判，上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，國5北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢等路段；其中，國5恐塞到隔天凌晨3點。高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日相關疏導措施包括：

1.匝道封閉：

(1)10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(2)12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。



2.高乘載管制：

13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。



3.收費措施(單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費)。



4.其他：有開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲國道初四疏運措施。（圖／高公局提供）