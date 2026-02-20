　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辦預付卡可換現金？缺錢男為500元衝了　代價要關9個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）缺錢花用，前年10月間為了賺取500元報酬，竟聽信詐騙集團話術，向電信公司申辦預付卡門號再轉賣，結果反而害自己吃上官司。基隆地院法官日前審理之後，依幫助犯詐欺取財罪，累犯，判處阿哲有期徒刑9個月。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲阿哲為了500元賣SIM卡，下場要被關9個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年10月間為了賺取500元報酬，先是在桃園市某電信公司門市申辦預付卡門號，接著將該門號的SIM卡交給「陳專員」。陳專員隨即將門號轉交給詐騙集團使用，詐團成員利用假投資話術，向2名受害者騙取80萬元、200萬元。

等到2名受害者發現異狀時，款項已經被詐團車手轉移，於是趕忙報警。阿哲到案之後辯稱，他在2024年年底於臉書看見「手機門號換現金」的廣告，進而與陳專員取得聯繫，對方說辦預付卡可以換現金，他因為沒錢，才會賣SIM卡。

不過，基隆地院法官認為，案發時阿哲已經成年，也有正當工作，具有一定的智識程度與社會工作經驗，他與陳專員之間的互動存在許多可疑之處，他不可能毫不知情，卻因為貪圖利益，依舊選擇提供SIM卡。

法官表示，阿哲過去曾犯冒用公務員名義詐欺取財罪，被法院判刑，如今又為了500元報酬將門號SIM卡賣給詐團使用，考量到他犯後否認犯行，最終依幫助犯詐欺取財罪，累犯，判處他有期徒刑9個月，全案仍可上訴。

02/17 全台詐欺最新數據

74 0 7511 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

基隆地院詐騙

