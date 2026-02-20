北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

▲雲林北港朝天宮抽出被視為國運籤的港運籤。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣北港朝天宮於15日凌晨子時舉辦接神儀式並抽取公籤！朝天宮董事長蔡咏鍀依序抽出包括人口、水路、五穀、港運、六畜及生意等6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤抽得「己卯籤」，廟方認為此籤為「中下籤」。董事長蔡咏鍀指出，今年整體公籤運勢並非特別理想，呼籲各界應和諧相處。

朝天宮於15日大年初四子時，由董事長蔡咏鍀率領全體董監事，在持祝禱誦接神儀式後，依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等6支公籤。其中港運籤在第一籤即抽中「己卯籤」，籤文內容載明「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙」，籤詩出自《王翦入五雷》，引發信眾高度關注。

而今年抽出的人口籤為「戊戌」、水路籤「庚申」、五穀籤「癸巳」、六畜籤「甲子」，而生意籤則抽了25籤才獲得「乙酉」。蔡咏鍀分析表示，水路籤顯示水量雖足夠但不充裕，這會連帶影響五穀籤，進而影響到港運籤。

蔡咏鍀進一步解釋，港運籤意味著各界需和諧相處，「好像在影射各黨派不要鬥爭，會直接影響到百姓」；六畜籤的部分也不盡理想，提醒養殖業者應多加注意。至於生意方面，可能要等到今年底才會有比較明顯的好轉跡象。