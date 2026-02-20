初四大樂透加碼！命理師揭「好運5生肖」　招財數字曝

記者柯沛辰／綜合報導
大年初四（20日）大樂透加碼，清水孟國際塔羅小孟老師分享，今天刮刮樂財神方位在正南方，可考慮找住家南方的彩券行；樂透好運生肖為則是鼠、虎、猴、牛、龍，招財數字則為2、4、6、8。
鼠
工作：意外接到大單
感情：收到貼心問候
財運：投資眼光精準
健康：減少久坐不動
幸運色：象牙白
牛
工作：進度神速超前
感情：老夫老妻甜蜜
財運：守住錢包大門
健康：肩頸適度放鬆
幸運色：咖啡色
虎
工作：靈感源源不絕
感情：大方表達心意
財運：偏財運勢看漲
健康：充足休息養生
幸運色：墨綠色
兔
工作：團隊默契無敵
感情：享受獨處時光
財運：結帳精打細算
健康：睡前少滑手機
幸運色：天空藍
龍
工作：客戶讚不絕口
感情：誤會冰釋前嫌
財運：獲取理財資訊
健康：飲食清淡為主
幸運色：金黃色
蛇
工作：貴人指點迷津
感情：散發神秘氣質
財運：適合規劃儲蓄
健康：注意溫差變化
幸運色：蘋果綠
馬
工作：衝勁十足滿分
感情：積極爭取幸福
財運：兼職收入增加
健康：減少油膩負擔
幸運色：朱紅色
羊
工作：人際關係和諧
感情：收到告白訊息
財運：朋友請客要吃
健康：皮膚加強保溼
幸運色：薰衣草紫
猴
工作：解決棘手難題
感情：幽默化解尷尬
財運：抽獎運勢不錯
健康：牙齒清潔留意
幸運色：亮橘色
雞
工作：新案主動找上
感情：互相交換禮物
財運：記帳釐清開支
健康：補足體力開工
幸運色：米黃色
狗
工作：堅守工作崗位
感情：家人介紹對象
財運：避免衝動購物
健康：筋骨伸展活動
幸運色：土黃色
豬
工作：思考副業發展
感情：感情穩定發展
財運：發現賺錢機會
健康：徹底放鬆身心
幸運色：玫瑰金
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
