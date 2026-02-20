初四大樂透加碼！命理師揭「好運5生肖」　招財數字曝

農曆春節轉眼來到大年初四，這天不僅是傳統習俗中將神明迎回人間的「接神日」，更是決定一整年財運與家運的關鍵時刻！除了大家最期待的迎財神之外，將掌管一家溫飽的「灶神」迎回家同樣是這天的重頭戲。不過，想要神明歡喜賜福，有些傳統規矩可千萬別踩雷。初四迎神其實藏有「7大禁忌」，究竟有哪些絕對不能做的事？趕快一起來看看！