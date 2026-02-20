　
初四大樂透加碼　命理師揭「好運5生肖」招財數字曝

▲▼大年初三彩券行人氣刮刮樂大樂透買氣人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大樂透持續加碼，小孟老師也分析大年初四12生肖的運勢。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

大年初四（20日）大樂透加碼，清水孟國際塔羅小孟老師分享，今天刮刮樂財神方位在正南方，可考慮找住家南方的彩券行；樂透好運生肖為則是鼠、虎、猴、牛、龍，招財數字則為2、4、6、8

工作：意外接到大單

感情：收到貼心問候

財運：投資眼光精準

健康：減少久坐不動

幸運色：象牙白

工作：進度神速超前

感情：老夫老妻甜蜜

財運：守住錢包大門

健康：肩頸適度放鬆

幸運色：咖啡色

工作：靈感源源不絕

感情：大方表達心意

財運：偏財運勢看漲

健康：充足休息養生

幸運色：墨綠色

工作：團隊默契無敵

感情：享受獨處時光

財運：結帳精打細算

健康：睡前少滑手機

幸運色：天空藍

工作：客戶讚不絕口

感情：誤會冰釋前嫌

財運：獲取理財資訊

健康：飲食清淡為主

幸運色：金黃色

工作：貴人指點迷津

感情：散發神秘氣質

財運：適合規劃儲蓄

健康：注意溫差變化

幸運色：蘋果綠

工作：衝勁十足滿分

感情：積極爭取幸福

財運：兼職收入增加

健康：減少油膩負擔

幸運色：朱紅色

工作：人際關係和諧

感情：收到告白訊息

財運：朋友請客要吃

健康：皮膚加強保溼

幸運色：薰衣草紫

工作：解決棘手難題

感情：幽默化解尷尬

財運：抽獎運勢不錯

健康：牙齒清潔留意

幸運色：亮橘色

工作：新案主動找上

感情：互相交換禮物

財運：記帳釐清開支

健康：補足體力開工

幸運色：米黃色

工作：堅守工作崗位

感情：家人介紹對象

財運：避免衝動購物

健康：筋骨伸展活動

幸運色：土黃色

工作：思考副業發展

感情：感情穩定發展

財運：發現賺錢機會

健康：徹底放鬆身心

幸運色：玫瑰金

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

