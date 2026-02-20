創心醫電驚爆「吸金詐騙」　用總統、縣長當幌子狂吸破億

圖文／鏡週刊

因研發數位聽診等技術，榮獲國家新創獎的創心醫電驚爆吸金詐騙！創辦人蔡昆熹被控以偽造董事會同意增資的方式對外吸金，利用假增資賣假股票詐騙投資人，不法金額逾億元，並涉嫌掏空公司資產。經被害人檢舉，新竹地檢署去年底偵查終結，並將蔡昆熹等人依偽造文書、背信等罪起訴，目前正在法院審理中。被害人指出，蔡昆熹遭起訴後持續行騙，甚至想把公司賣給外商，呼籲其他受害者一起站出來捍衛權益。

▲蔡昆熹涉嫌偽造未上市股票（圖），吸引投資人認股。（讀者提供）

大股東Ａ先生向本刊指控，創心醫電負責人蔡昆熹醫師，以榮獲第12、14屆國家新創獎當招牌，受到科技及醫學界重視，連前總統蔡英文、新竹縣長楊文科均曾前往參訪，並聲稱即將興櫃，不少民眾看好其前景，紛紛投資。

▲創心醫電憑藉「數位聽診系統」等產品，榮獲第12、14屆國家新創獎。（翻攝總統府flickr）

▲創心醫電在新竹生醫園區興建大樓，新竹縣長楊文科（左2）曾參加動土典禮。右2為蔡昆熹。（翻攝竹科大小事臉書）

不過，蔡昆熹就任董事長期間，竟計劃一步步掏空公司，他涉嫌盜刻股東及董事門的印章，印製未上市股票發售，進而達到虛增股權、不實增資的目的；甚至製造假債權、假金流，將3,700萬元公款匯入自己的帳戶，證據全數被大股東們掌握。

不僅如此，大股東B先生也表示，蔡昆熹用以「美國大健康產業有限公司AAGH將併購創心醫電」等話術吸金詐騙。新竹地檢署去年底偵查終結，起訴蔡昆熹，但他被起訴後，仍然到處騙，甚至還想把公司轉賣給國際大廠3M，結果經股東向對方提醒，交易案破局，才沒有得逞。最近，蔡把公司悄悄撤銷登記，轉到高雄市立岡山醫院任職，但他後續仍將面對多起法律訴訟，不少被害人也等待他出面負責。

蔡昆熹回應：投訴為片面之詞 針對掏空公司、吸金等指控，蔡昆熹表示，投訴人所述均為片面之詞，其本身有偽造文書前科，另涉及業務侵占等罪在法院及地檢署審理、偵查中，不可盡信。他會備妥相關資料說明。



