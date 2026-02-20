周末飆30度溫差大　下周迎「一日多變」晴雨交替

▲今晨台灣北部有鬆散雲層通過，鬆散雲層伴隨弱降水回波（中），北部有零星飄雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，初四（20日）北部白天起轉為多雲時晴，明天（21日）起至下周二（24日）各地白天溫暖微熱，高溫逐日逼近30度，但日夜溫差大，下周二（24日）又有一波東北季風南下，之後周四（26日）起將迎來晴雨交替、「一日多變」的天氣型態。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，初四（20日）北部清晨有零星飄雨、白天起逐漸轉多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北舒適中南微熱、晚偏涼，日夜溫差大。

今日各地區氣溫如下：

北部13至23度

中部13至28度

南部13至29度

東部13至28度

最新模式模擬顯示，初五（21日）至下周二（24日）白天、台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；各地白天溫暖微熱、高溫逐日逼近30度，早晚因「輻射冷卻」而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。

另外，下周二（24日）晚間至下周三（25日）另一波東北季風南下，北部及東半部轉涼有局部雨。下周四（26日）起又有春季短波的頻繁活動，晴雨交替、甚至「一日多變」、為易降雨的型態，也挑戰各國模式的模擬能力，需持續觀察。