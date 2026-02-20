　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賴清德初二遭嘔吐噴濺　廖大乙憂「今年國運恐不佳」

記者黃翊婷／綜合報導

總統賴清德大年初二（18日）前往台灣祀典武廟發放福袋時，由於祀典武廟主委因感染諾羅病毒身體不適，在活動中忍不住嘔吐，噴濺到賴的左手及肩膀。民俗專家廖大乙憂心直言，今年國運恐怕不佳。

▲▼ 祀典武廟主委林培火突然嘔吐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲主委林培火因身體不適嘔吐。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

賴清德18日前往台南的祀典武廟參拜，祀典武廟主委林培火因身體不適，在台上忍不住嘔吐，不慎噴濺到賴的左手及肩膀。事後林培火解釋，因為媳婦跟兒子感染諾羅病毒，自己也被感染，「吐一吐就好了，真的很抱歉忍不住歹勢啦！」

由於諾羅病毒感染力強，事發之後，外界也很關心賴清德的健康狀況。不過，賴清德19日連跑7個行程，橫跨台中、彰化、苗栗、新竹市、新竹縣與桃園市等6縣市，健康狀況似乎未受影響。

▲▼總統賴清德春節積極參拜宮廟，發放福袋。（圖／總統府提供）

▲賴清德後續行程未受影響。（圖／總統府提供）

廖大乙憂國運不佳

但根據《聯合報》報導，民俗專家廖大乙分析此事，認為這代表總統被吐口水，今年國運恐怕不佳。

大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天公布國運籤

而關於2026年國運的部分，各地宮廟近日已陸續抽出國運籤，台中大甲鎮瀾宮抽出中上籤，認為今年國運為撥亂反正，需亂中求序、建立共識，打造祥和社會；南鯤鯓代天府則抽出中上上籤，象徵馬年台灣經濟與民生運勢穩健向上，是繁榮發展的一年。

蘆洲湧蓮寺抽到下下籤

不過，新北市蘆洲湧蓮寺抽出中下下籤，士、農、工、商分別拿到下下、大吉、上上、下下，整體呈現兩凶兩吉格局，政治與商業偏保守，解籤老師則呼籲朝野不要內鬥。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

02/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

木星交往小11歲男友超暈　透露交往過程:天降甘霖

