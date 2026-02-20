　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲農曆大年初四為「接神日」，更是迎財神、開財門、補財庫的關鍵節點。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導　

今（20）天是大年初四，民俗上被視為「接神日」，因為這天是財神下凡、人間迎財入庫的重要時刻，所以不少人也會選在這天迎財神、開財門、補財庫。對此，大甲鎮瀾宮提醒，若想把新一年的財運「先登記、先入庫」，關鍵在於把祈求內容透過正式流程上呈。

不只焚化金紙　鎮瀾宮：迎財補庫重在「呈疏」

大甲鎮瀾宮提醒，初四是迎財補庫的重要節點，但迎財補庫不只是單純焚化金紙，更重視「呈疏」的概念，也就是以正式疏文寫明姓名與祈求內容，再配合代燒等方式向天界稟告，讓迎財補庫有憑有據、內容清楚可被接引。

五路財神分送財源　呈疏迎財等同向財神報到

鎮瀾宮解釋，大年初四這一天，五路財神各司其職，開始分送新一年中的財源與機會。若在這段時間補財庫、呈疏迎財，等同向財神正式報到，也把新一年的財路鋪好，後續財氣更容易「有路可走、有庫可入」。

財庫穩了收入才穩　財不是追來的

鎮瀾宮強調，很多人明明很努力，卻留不住錢，這其實不是能力問題，而是財庫沒補，建議無論是經營生意的老闆、跑業績的業務，或是領固定薪水的上班族，唯有財庫穩了，收入跟業績才會穩，「財不是拼命追來的，是庫補好了，自然流進來的」。

02/17 全台詐欺最新數據

初四接神7禁忌千萬別踩　命理師：恐整年財運走下坡
老婆順手帶走護照！男急求救祭1萬元紅包　神人接力送回台
命理師抽2026國運籤　曝台灣「若金鱗遭圍捕」
初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼
美股收黑！美伊情勢升溫　國際油價飆6個月高點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

補財庫初四

