安德魯王子被控公職失當　獲釋照曝光「表情驚恐」

記者黃翊婷／綜合報導

英國國王查爾斯三世的弟弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor），19日因涉嫌公職人員行為不當罪，被警方逮捕。安德魯在英國當地時間19日晚間7時左右，被拍到搭車離開諾福克郡艾爾沙姆警局，他坐在後座，表情似乎有些驚恐。

▲安德魯暫時被警方釋放。（圖／路透）

據了解，英國警方月初已評估一項舉報內容，指稱66歲的安德魯王子在出任英國貿易特別代表期間，疑似向已故金融人物艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）洩露政府機密資訊。

而艾普斯坦已在2019年身亡，他的性販運案件受害者朱弗里（Virginia Giuffre，已故）曾於2021年提告，指控安德魯在她未成年時強迫發生性行為，雙方最終在2022年達成庭外和解協議。

雖然英國警方尚未說明此事是否與過去的性侵指控直接相關，但仍掀起各界關注。英國國王查爾斯三世與王儲威廉王子罕見透過白金漢宮與官邸發表聲明，強調深切關注相關指控，並公開表態支持警方進行調查。

綜合《BBC》、《路透》報導，安德魯在英國當地時間19日晚間7時左右，被目擊搭車離開諾福克郡艾爾沙姆警局，只見他坐在汽車後座，表情似乎有些驚恐。雖然安德魯暫時獲釋，但案件仍在持續調查當中。