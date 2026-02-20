　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初四回暖「周末飆30度」熱如夏　下周變天轉濕涼

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲初四水氣增多，一路回溫至下周二，周末中南部飆30度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者柯沛辰／台北報導

初四（20日）水氣稍增多，東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北及中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。接下來的幾天春暖如夏，中南部日夜溫差大，直到下周二（24日）晚間鋒面通過、東北季風增強，北台灣才會再轉為濕涼，最低下探16度。

▲▼氣象署提醒，明天初四水氣增多，東半部有局部短暫雨，北北基與中部以北山區有零星短暫雨。（圖／氣象署提供）

▲隨著冷氣團減弱，初四氣溫一路回升。（圖／氣象署）

今日水氣增加　北東有雨

氣象署表示，今天（20日）東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，因中層水氣稍增多，基隆北海岸、大台北地區及中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，今天（20日）各地早晚仍涼，低溫約14至17度；白天高溫持續上升，北部、宜花約20至23度，中部及台東約24、25度，南部可達27度，中南部日夜溫差大。

離島方面，澎湖晴時多雲17至22度，金門晴時多雲13至21度，馬祖晴時多雲11至16度。

▲▼氣象署提醒，明天初四水氣增多，東半部有局部短暫雨，北北基與中部以北山區有零星短暫雨。（圖／氣象署提供）

▲下周二鋒面通過加上東北季風影響，北部和東半部有雨。（圖／氣象署）

日夜溫差大　北部高溫可來到29度

由於冷氣團減弱，今起將持續回溫到下周二，而從初五到下周二白天，北部高溫來到26至29度，東半部約25至27度，中南部更有29至31度，但在氣溫回升之際，中南部要留意日夜溫差擴大。

整體而言，初五（21日）至下周二（24日）白天各地早晚仍涼，但日夜溫差大，風向轉東南風，各地多雲到晴，僅花東及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭有零星短暫陣雨。

初五（21日）至周日（22日）低溫預測：中部以北、宜蘭及金門12至17度，南部、花東及澎湖17至19度，馬祖11至13度；高溫預測：中部以北、宜花25至29度，南部、台東25至30度，澎湖23至25度，金門21至23度，馬祖18度。

▲▼氣象署提醒，明天初四水氣增多，東半部有局部短暫雨，北北基與中部以北山區有零星短暫雨。（圖／氣象署提供）

▲今起一路回溫，留意日夜溫差大。（圖／氣象署）

下周二晚間起鋒面通過　北東轉涼

下周二（24日）晚起至下周三（25日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部轉涼，其他地區早晚也涼，迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

下周一（23日）至周二（24日）白天低溫預測：中部以北、宜蘭及金門16至19度，南部、花東及澎湖19至20度，馬祖13度；高溫部分，中部以北、宜花25至30度，南部、台東26至31度，澎湖24至25度，金門21至23度，馬祖14至17度。

下周四（26日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【霸車大三元Get！】停個車去買東西 引擎蓋居然長出貓XD

天氣氣象雲東北季風

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

