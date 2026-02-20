　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

命理師抽2026國運籤　曝台灣「若金鱗遭圍捕」

記者黃翊婷／綜合報導

今日（20日）大年初四為接神日，各地宮廟陸續抽出國運籤。有多年命理經驗的「感應占卜師」王妙坤，抽到的國運籤是觀音佛祖64籤，前兩句籤詩為「譬若金鱗放碧漪／暗遭羅網四邊圍」，指出台灣宛如耀眼的鱗魚，但四周充滿危機，政治外交上處於較為孤立的情況，不過，國際間仍趨於合作關係，兩岸關係則還是不太穩定。

過年,年節,春聯,年節氣氛,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲各地宮廟陸續公布2026年國運籤。（示意圖／資料照／記者李毓康攝）

王妙坤解析2026年台灣國運

感應占卜師王妙坤解析2026年國運，他抽到的國運籤是觀音佛祖64籤，籤詩為「譬若金鱗放碧漪／暗遭羅網四邊圍／思量無計翻身出／命到泉關苦獨悲」，整體而言，台灣看似處於低潮或調整期，但仍有無限發展的可能性，過程中雖然有困難，不過只要持之以恆，仍可以有所作為。

王妙坤認為，台灣猶如耀眼的鱗魚，只是四周充滿危機，雖然政治外交上處於較為孤立的情況，但由於科技能力強，國際間仍趨向合作關係；兩岸關係方面則還是不太穩定，開春後可能會受到文攻武嚇壓力，不過，大多都是形式上的對抗。

▲▼大甲鎮瀾宮國運籤抽到中上。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲鎮瀾宮抽到的國運籤內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

大甲鎮瀾宮抽出中上國運籤

另外，台中大甲鎮瀾宮也在19日晚間11點（初四子時）由董事長顏清標擲筊抽出馬年4支四季籤，分別是「雨水」、「人口」、「早冬」及「允冬」，其中又以象徵國運籤的人口籤備受關注，結果今年的國運籤抽出「中上」。解籤人表示，今年國運為「撥亂反正」，需亂中求序、建立共識，打造祥和社會。

南鯤鯓代天府抽出中上上籤

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府日前也抽出編號第13籤，內容是「名顯有意在中間／不須祈禱心自安／看看早晚日過後／即時得意在其間」，為中上上籤，象徵今年台灣的經濟、發展，都會比去年還要好、還要旺。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

