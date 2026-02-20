初四接神7禁忌千萬別踩　命理師：恐整年的財運走下坡

▲年初四又稱「接神日」，小心別觸犯7項禁忌，否則可能會讓整年的財運走下坡。（圖／unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

今天2月20日是大年初四，也是傳統習俗中的接神日。命理專家楊登嵙提醒，在初四接神日這一天，除了要遵守傳統習俗外，也要小心別觸犯7項禁忌，否則可能會讓整年的財運走下坡。

楊登嵙表示，俗語說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神……」大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」，而有「送神早，接神晚」的說法，也就是送神要一大清早，而接神在下午也不遲，接神一般在中午12點過後，或遲至傍晚5點前也沒有關係。

除了傳統習俗要遵守外，楊登嵙也點出接神日要避免的7項禁忌，分別如下：

一、 不出遠門

初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。

二、 不用針線

由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，婦女這段時間也最好不要用針線。用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。

三、 在廚房裸體

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。

四、 不要小氣

接神當天不要太小氣！要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。

五、 廚房不可吵架

不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。

六、 廚房不可行房

在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。

七、 爐灶要整潔

爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。「吃折羅」就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。