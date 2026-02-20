老婆「順手帶走護照」！男機場崩潰求救　萬元紅包徵快遞結局超暖

　
老婆飛加州「順手帶走護照」！男機場崩潰求救　萬元徵護照快遞結局超暖

▲▼男子在仁川機場發現護照被妻子帶走，急在Threads求助搭同班機旅客幫忙帶回台灣。（圖／網友pptg_official提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲男子發現護照被妻子帶走，急在Threads求助搭同班機旅客幫忙帶回台灣。（圖／網友pptg_official提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者董美琪／台北報導

網友PPTG（創作歌手）日前因護照不慎被人在韓國、卻將飛往美國加州的妻子帶走，他緊急透過社群平台Threads發文求助，希望有搭乘中華航空CI163班機、20時15分自仁川機場返台的旅客協助將護照帶回台灣，並表示願意包1萬元新年紅包致謝。貼文短時間內在網路瘋傳，最終順利完成「護照接力」，引發熱議。

仁川機場急尋「人肉快遞」　10分鐘內求擴散

PPTG向《ETtoday新聞雲》表示，當時情況緊急，妻子一小時內就要搭機飛往加州，他隔天又有出國行程，卻發現護照在妻子身上，而她人在仁川機場，因此緊急發文「可以10分鐘內讓這篇文飄出去嗎？」，若有人正好在韓國仁川國際機場、準備搭乘CI163回台，希望能協助帶回護照。

PPTG回憶，自己隔天（17日）就要出國，適逢年假期間，若循正常程序申請補發，時間根本來不及，只好轉向社群求助。最後獲得「動森島民」迅速響應，展開接力協助，由於時間緊迫，在多方聯繫下，妻子將護照暫放在機場廁所較隱蔽處，再由熱心網友前往取回並協助帶回台灣。

整個過程約30分鐘內完成，順利化解燃眉之急。他事後感性表示，這次能在短時間內獲得幫助，讓他直呼「以身為台灣人為榮」。

說明未找航空公司原因　稱現場無人可協助

PPTG解釋為何不找機場或航空公司協助，因為當時現場「完全沒有任何工作人員」，包括保全在內都未見人影，僅有準備起飛的各家航空公司櫃位；而原本要搭乘返台的航空公司尚未進駐。他透露，自己曾致電仁川機場約20分鐘，但對方誤解為在台灣遺失護照，最終回覆「找不到工作人員，沒有人可以協助」。

不過他也一再強調，雖然事件看似有趣，但絕對不鼓勵模仿，「現在詐騙集團很多，一定要小心有心人士。」他表示，原本承諾會給較厚紅包致謝，但協助的旅客婉拒，只說是舉手之勞。事後，他強調整起事件並非行銷操作，「護照是一個可以拿來這樣玩的嗎？」對於質疑的聲音，他反問，「怎麼可能偽造仁川機場畫面，再從那裡變出來？」他指出，若貼文未能爆紅，護照恐怕至今仍在韓國。

幫忙者因女兒的話決定幫忙　並婉拒紅包

另外，出手幫忙的旅客留言回應，直言此做法確實不宜複製，「當時是持續同步評估各項風險與可控因素後，才決定協助。」她透露，過程中曾與PPTG進行國際越洋通話確認身分，並規劃返台後協請桃園航警或失物招領中心處理，甚至一度考慮請仁川航警陪同確認，直到親眼確認僅為一本台灣護照後，才決定幫忙。她並提到，會出手相助，是因為同行的國中生女兒一句話，「我們能幫上忙的話就盡量幫吧」。

事件在網路上掀起討論，網友紛紛留言表示，「以後登機前都要一直滑脆，以免任務隨時進來」、「版主真的很扯……更扯的是竟然還完成如此不可能的任務，脆簡直是為了台灣人存在的」、「在香港的話，一大堆人會說毒販把毒溶解滲入護照裡」、「現在已經不是脆了，看完就要『跪』了」。

Threads互助潮　當事人仍籲別輕易模仿

此外，PPTG還透露，他除了將經歷寫成一首歌上傳，還觀察到不少台灣人開始在Threads上發文尋求協助。不過他最後仍鄭重呼籲，「請島民們千萬不要模仿！」強調當下是唯一卻風險極高的做法，不希望有人為了跟風冒險，應提高警覺避免遭有心人士利用。

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

