西螺福興宮國運籤連擲三聖筊才定案　太平媽示警藏轉機

▲西螺福興宮董事長楊文鐘率董監事依古禮請籤，儀式莊嚴隆重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今（20）日農曆正月初四「接神」，西螺福興宮依循古禮舉行年度接神與開聖籤儀式，子時鐘鼓齊鳴，董監事、地方仕紳與爐下信眾整齊列隊，訟疏文接神開籤。儀式由董事長楊文鐘主禮，依序完成請籤、開籤、抽國運籤等傳統程序，現場氣氛莊嚴。

▲西螺福興宮國運籤為第六首甲戌籤。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年國運籤連續抽籤四次才獲三聖筊允准定案，最終公布為第六首甲戌籤，籤文「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」屬中下籤。西螺福興宮董事長楊文鐘說明，詩句語氣雖帶警示意味，核心卻並非災厄，而是提醒世人對環境與時局保持警覺，提前修德行善、穩健應對，才能在變動中找到轉機。

▲今年國運籤連續抽籤四次才獲三聖筊允准定案。（圖／記者游瓊華翻攝）

儀式完成後，廟方同步公布年度各類民生籤象，人口籤為第四十三首辛丑、五穀籤第二十三首丁酉、六畜籤第三十六首己亥，象徵民生面向各有課題。董事長楊文鐘受訪表示，籤詩並非預言，而是指引方向，「神明給的是提醒，不是答案。只要人心向善、彼此扶持，再難的局勢都能一起走過。」他強調，籤意核心在於「守成與團結」，提醒社會面對挑戰時切勿躁進，只要穩住腳步、凝聚共識，自能轉危為安。

▲人口籤為第四十三首辛丑、五穀籤第二十三首丁酉、六畜籤第三十六首己亥，象徵民生面向各有課題。（圖／記者游瓊華翻攝）

來自西螺鎮的陳姓信徒說，中下籤讓人更懂得珍惜平安日子，「像長輩提醒一樣，聽進去反而踏實。」也有第一次參與的民眾表示，比起吉凶，他更在意儀式帶來的凝聚感，「大家一起等籤、一起聽解釋，那種同心感很難得。」廟方強調，國運籤提供的是省思契機，盼信眾以此為警醒，在生活中多行善念、互助互信，共同守護社會安定。

▲西螺福興宮太平媽祖，國運籤一句話點醒世道人心。（圖／記者游瓊華翻攝）