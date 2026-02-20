濟州島外海現「神秘666」雲渦！鄭明典讚可愛　竟曾釀橋梁崩塌

▲濟州島南方出現一圈圈漂亮的雲渦，其實是「卡門渦旋」現象。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



前氣象局長鄭明典19日上午9點多在臉書分享一張衛星影像，畫面中在濟州島南方海域出現一圈圈如花瓣般排列的雲渦，整齊排列像「666數字」。

濟州島下風處出現整齊雲渦 宛如花瓣與數字排列

鄭明典發文寫道「漂亮的卡門渦列！現在在濟州島下風處的卡門渦列，一圈圈排列，很可愛！」畫面上特殊雲形，屬於流體力學中的「卡門渦旋」現象。

冷空氣遇島嶼形成渦旋 冬季偶可見



報天氣粉絲團曾發文指出，當大陸冷空氣南下時，有時可以在東海上空看到花瓣狀的美麗雲系，這是「卡門渦旋」效應所造成的特殊雲形，在冬天並不罕見。

卡門渦旋，是穩定層流通過障礙物時會出現的紊流，在後方產生兩列非對稱且互相交錯的渦旋。來自陸地的冷空氣是相對穩定的流體，通過韓國濟州島這個障礙物時，便在下風處產生了這般美麗的雲系。

渦旋曾釀橋梁崩塌事故



儘管卡門渦旋形成的雲系十分美麗，但它卻會對建築物造成危害。例如1940年11月7日美國華盛頓州塔科馬海峽吊橋（Tacoma Narrow Bridge）崩塌事件，就是因為卡門渦旋與吊橋形成共振效應，讓建築體產生劇烈晃動而損毀結構。