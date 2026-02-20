一騎上癮！陳宥丞愛上騎單車　力推民眾過年台北空城出門騎車

▲陳宥丞愛上騎單車，力推民眾把握過年期間，台北空城的機會出門騎車。（圖／陳宥丞提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨台北市議員陳宥丞近年來愛上騎公路車，儘管車齡僅2年相比業內大佬不算什麼，但已經完成環島、一日雙塔、騎上武嶺等，如今已變成他的日常習慣。陳宥丞給新手建議，若是騎公路車，可以先從風櫃嘴、中社或貓纜開始；若是一般自行車，則可以在傍晚黃昏騎到淡水吃美食，市區也有饒河街夜市，或是也可以到港湖，到大湖公園看夕陽、碧湖公園吃美食。

民眾黨創黨主席柯文哲在台北市長任內挑戰一日雙塔、一日北高，讓外界想到民眾黨救一定會聯想到自行車，彷彿自行車就是民眾黨的一種象徵。而黨內也不乏此運動的愛好人士，除了現任黨主席黃國昌，台北市議員陳宥丞也相當熱衷。

陳宥丞說，自己接觸公路車運動2年，一開始的契機是參與基督教公益活動「1919」，騎車環島然後募款給急難家庭，也去急難家庭看他們，既可運動又可助人，還可以完成全台灣第一次環島。

陳宥丞表示，本來騎完後就不打算再騎，後來因為要替柯文哲騎228，所以就繼續練習，騎完228後，隊友一推坑，就不小心又練習又在去年騎上了武嶺，就一直到現在。這個過程完全就是「欲罷不能」4個字的縮影，但也讓陳宥丞養成了平常運動的習慣。

儘管養成興趣，但這個興趣確實要價不菲。陳宥丞分享，公路車往往要個十幾、二十萬，自己目前用的車都還是跟車友借的；除了車要價不菲，還有車衣、安全帽、車褲也都不便宜。他笑說，這費用比他也很喜歡的打棒球還要貴。

陳宥丞說，公路車跟腳踏車它有程度上的的差別，腳踏車很方便，但是公路車可以讓你上山下海，帶給騎乘者的刺激跟多巴胺效果完全不同，完全是另外一個層級的運動項目。

陳宥丞說，如果要騎公路車，最重要的建議就是要注意安全，因為公路車很容易一跌就是骨折，所以安全就是唯一。一開始就先從平地、河堤，然後慢慢開始，而如果是訓練，一開始可以做踩台，針對核心、心律做科學化安排，然後還會有阻力的課程。

陳宥丞分享，自己去年有特別去日本長崎、福岡騎車，有去特別考察日本的車道規劃。日本注重產官學合作，會讓學生邊騎車，在定點休息的時候可以去考察、體驗在地文化，然後又可以享受海景、風景，這類規劃是台灣未來可以做的方向。

而回頭看看台灣，陳宥丞說，第一個還是道路設計的問題，但這跟行人地獄或是機車格、停車位不足一樣，都是都市規劃衍生到現在的問題，只能一步一步慢慢解決。現在比較需要克服的是文化問題，他們在日本騎車，「路權」的概念很明顯，腳踏車屬於什麼、哪裡能騎哪裡不能騎，劃分明確，但台灣現在沒有這樣的觀念。

「但在台灣，腳踏車這麼多人在騎，要嘛被行人罵，更危險的是在路上還要被車逼車。」陳宥丞說，要騎自行車上下班通勤太困難了，所以真的要從道路設計到騎乘文化要一步一步改進。

而今年過年，陳宥丞也說，自己年初一已經去騎「大台北」路線，一天完成整一個大台北一圈，從木柵往北海岸、金山，然後到淡水、八里回台北，走河濱進市區接南港，再上福德坑，再從福德坑騎回木柵，一天騎196公里，是很硬，因為上山下海，但很有趣的路線。

陳宥丞也推薦大家，過年期間其實很適合出門騎車，因為台北的車很少，「可以騎一般自行車，台北有很多早午餐店配腳踏車路線是蠻值得騎的」，傍晚黃昏時也可以騎到淡水吃美食，市區也有饒河街等夜市，或是騎河堤到大湖公園看夕陽、碧湖公園吃美食。