大陸 大陸焦點 特派現場

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

▲▼短劇《斬仙台真人AI版》展現玄幻神仙對決。（圖／翻攝網易科技）

▲大陸短劇《斬仙台真人AI版》展現玄幻神仙對決。（圖／翻攝網易科技）

記者陳冠宇／綜合報導

基於人工智慧（AI）大模型的飛速發展，AI與短劇的結合在2024年還僅是一個概念，而短短半年之後，大陸AI微短劇已經實現量產，並呈現全面爆發之勢，不僅湧現出播放量破數億的爆紅作品，更引發各大平台競相布局。

陸媒《1905電影網》指出，近年來，生成式AI浪潮席捲內容產業，AI短劇作為新興分支在2025年強勢崛起。所謂AI短劇，即依靠人工智慧技術生成畫面、劇情、配音等核心元素的短劇作品，目前主要包括AI動態漫劇（漫畫風格）與AI仿真人劇（高度擬真影片）兩大類。

近幾個月，宮廷題材的AI短劇風靡抖音，累計播放量超過2.1億。AI漫劇更是成為熱門，產能急劇膨脹，據巨量引擎數據，近半年大陸累計上線超過3000部作品，掀起一場由AI驅動的短劇內容產業革命。

可夢AI創始人熊昺輝以他們最新上線的作品為例，10個人的組成團隊，在10天之內就能完成約100分鐘的劇，成本在人民幣10至15萬元（約合新台幣45至68萬元），「傳統的實拍劇，一個古裝劇很難少於80萬」。

▲▼AI短劇《馬家窯謎蹤之神杖密碼》演出4800年前古文明景觀。（圖／翻攝新華社）

▲AI短劇《馬家窯謎蹤之神杖密碼》演出4800年前古文明景觀。（圖／翻攝新華社）

AI變革內容生產，背後也逐步形成一套全新的製作流程。首先，是把劇本導入到平台上，AI就會分析劇本，拆解出劇本中有哪些角色和相應的長相，把每個角色都定義出來，還會拆解出一些場景，等這些AI都分析完，創作者就可以進入角色模塊，對這些角色進行生成圖片，通過修改上面的提示詞去做調整。

這些準備工作都做完後，就進入最關鍵的分鏡創作，比如一場戲有20個分鏡，AI會分析出來，並且給出這20個分鏡的影片提示詞、台詞，全部都可以拆解出來，創作者在後台可以一鍵生成分鏡的影片。

在AI影像導演、可靈創作者青山看來，AI創作最大的不同在於流程分工，一個AI導演要懂一定的燈光知識、道具設計、美術場景設計，要有更綜合的審美能力和更強的統籌能力。

AI在改變短劇生產流程的同時，也重塑了人才結構，誕生了一批新的比如「抽卡師」、「分鏡師」等工作，具備美術功底的「後期導演」成為團隊核心。至此，大幅降本，效率提升，催生新職位，AI正在改變著微短劇的創作生態。

