大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘20元人民幣取景地　走進「桂林山水」興坪漓江的黃布倒影

記者任以芳／廣西桂林報導

大陸進入電子支付時代，但20元人民幣鈔票背面那幅煙雨朦朧、奇峰倒映的水墨畫卷，依然是無數旅人想探究的「人間仙境」。隨著2026年馬年旅遊熱潮展開，廣西桂林再次以其「甲天下」的自然魅力，吸引中外遊客親身走入這幅隱藏在貨幣裡的絕美名畫。

▲▼ 廣西、桂林、桂花 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 廣西「桂林山水甲天下」 。（圖／記者任以芳攝）

大陸廣西桂林山水獨特的自然魅力一直是旅遊勝地，素有「桂林山水甲天下」美譽。其山水的精華，首推陽朔縣興坪鎮境內的漓江段。這片形成於3億年前石灰岩沈積的喀斯特地貌，在流水與時間的雕琢下，達到了視覺藝術的巔峰。興坪古鎮不僅歷史悠久，其周邊江岸更以「清、奇、巧、變」聞名。

這段山水之所以被公認為「中國名片」，關鍵在於其被收錄於第五套人民幣20元券的背面。該圖案選取了興坪漓江最具代表性的「黃布倒影」景觀，也成為長年最熱門網紅打卡景點。

▼ 20元人民幣藏著廣西桂林絕美山水 。圖／記者任以芳攝）

▲▼ 廣西留稿、桂林山水 。（圖／記者任以芳攝）

當遊客搭乘竹筏或大型游船從興坪碼頭出發，便能體會「船在江中走，人在畫中游」的沉浸感。船行至著名的「20元人民幣取景地」時，兩岸翠竹與元寶山交相輝映，不少旅客掏出「久違」20元紙鈔，與現實版山水同框拍照打卡。

當地導遊解釋，這處景觀被稱為「黃布倒影」，是因為江底有一塊巨型黃色大理石，宛如一匹黃色綢布鋪墊在明鏡般的江底。精確傳達了傳統文人畫中「天人合一」的意境，也讓興坪成為長年不衰的網紅打卡勝地。

▲▼ 廣西、桂林、桂花 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 廣西桂林出產桂花外銷全世界  。（圖／記者任以芳攝）

除了山水甲天下，桂林市以「桂花」為市花也是賺錢金花，目前全市種植面積已達21萬畝，擁有約1200萬株不同品種的桂花樹，許多國外香水、保養品大品牌都爭相到桂林採購。

截至2024年12月，桂林市年干桂花產量超過1萬噸，為產業發展提供深厚的資源基礎。在此背景下，「桂花公社」應運而生，設立了全大陸桂花產業創新中心，致力於打破傳統桂花僅作為食材添加劑的侷限。

產業融合方面，「桂花公社」透過精準研發，已成功開發出涵蓋美食、美妝、文創等十大類別、共計100多種產品。除了傳統的桂花糕，更研發出獨特的桂花香水及精美的桂花團扇。

「桂花公社」設置的「全大陸首家沉浸式桂花文化體驗館」，將傳統文化與現代科技結合，遊客參與採摘加工，更能深度理解桂花相關知識，「文化+產業」的模式，使桂林成功構建了從產地到流通、再到終端消費的完整價值鏈。

根據官方數據顯示，桂林桂花產業的年綜合產值已高達30億元人民幣。「桂花公社」的成功不僅在於產量，更在於其開創了「農文旅深融合」的新路徑。透過產業鏈的延伸與場景化行銷，桂林已穩坐全大陸最大「乾桂花」產品集散地的龍頭地位。

▼ 廣西桂林「桂花公社」 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 廣西、桂林、桂花 。（圖／記者任以芳攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀

揭秘20元人民幣取景地　走進「桂林山水」興坪漓江的黃布倒影

【爆揍吸塵器】虎班貓被吵醒氣到炸毛狂呼它巴掌XD

大陸廣西桂林以「山水甲天下」聞名全世界，這片獨特的喀斯特地貌誕生於約3億年前的石灰岩沈積。歷經漫長的地殼運動與數百萬年的流水侵蝕，造就了奇峰林立的自然奇觀。而在眾多地標中，位於陽朔縣興坪鎮西北4公里的「九馬畫山」是最知名奇景之一，不少遊客慕名而來，卻看的一頭霧水，怎麼回事？跟著《東森新媒體ETtoday》一起來看看。

潘賢掌：兩岸加強經濟合作是人間正道　

廣西AI創新！晶片到AI翻譯眼鏡

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

廣西桂林山水20元民幣桂花

