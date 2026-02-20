挑戰眼力！桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

記者任以芳／綜合報導

大陸廣西桂林以「山水甲天下」聞名全世界，這片獨特的喀斯特地貌誕生於約3億年前的石灰岩沈積。歷經漫長的地殼運動與數百萬年的流水侵蝕，造就了奇峰林立的自然奇觀。而在眾多地標中，位於陽朔縣興坪鎮西北4公里的「九馬畫山」是最知名奇景之一，不少遊客慕名而來，卻看的一頭霧水，怎麼回事？跟著《東森新媒體ETtoday》一起來看看。

▲你有狀元命嗎？桂林「九馬畫山」神壁畫曝光，數出九匹馬需要想象力。（圖／記者任以芳攝）

桂林山水甲天下，今年到訪廣西漓江的旅客，在煙雲繚繞中數馬祈福，這座高約400公尺、寬200公尺的雄偉石山臨江而立，石壁削平如鏡，宛如一道巨大的屏風遮斷江面。

岩石因長年風化與礦物沈積，形成了青、綠、黃、白、灰五彩斑斕的紋理。遠遠望去，這些色彩錯落的區塊隱約勾勒出一群駿馬在山間奔騰的姿態，「九馬畫山」之名便由此而來。

想欣賞桂林山水甲天下，一趟漓江遊船旅程需要四個小時時間，大概到一半旅程，導遊開始遇到，「前方就是聞名天下的『九馬畫山』。」但記者觀察整船的遊客一臉矇，大家從遠到近盯著瞧，揉了揉眼，「真的一匹馬也看不出來！」

儘管如此，同船隨行的外籍友人卻被眼前的壯麗景象深深震撼，接受《東森新媒體ETtoday》訪問時直呼，「我第一次來，景色真美！我也十分熱愛中國，在上海生活工作已經24年了。」

▼ 廣西桂林「九馬畫山」。（圖／記者任以芳攝）

想要領略「九馬畫山」的奧妙，導遊指出，當船隻緩緩駛過，以特定的仰視角度觀察，馬兒的形象才會逐漸清晰，至於數馬訣竅有三。

首先是「光線」，清晨與傍晚的斜射陽光能讓山體陰影更立體。特別是雨後初晴，濕潤的岩壁色澤對比強烈，馬影最為鮮明；再者，先尋找最左側那匹昂首嘶鳴的「白馬」，其耳朵與頭部輪廓最易辨識。接著觀察中間呈奔跑狀的深色塊。

最後就是發揮想像力，導遊強調，「些圖案是自然風化的結晶，並非人工雕琢，因此『三分看，七分想』才是觀賞的核心。」

可別小看「九馬畫山」威力，自古以來，當地流傳「數馬識運」的說法。民間有諺語，「數出八匹中舉人，數出九匹中狀元。」相傳清代曾有才子在此數出九匹馬後高中狀元，也讓這山壁成為文化祈福與仕途亨通的象徵。

關於九馬畫山的由來，當地流傳著多個版本。最動人的莫過於「畫郎與太白金星」的故事。相傳玉皇大帝為了建造天庭御花園，派遣太白金星下凡尋找畫師。太白金星在漓江畔找到一位技藝超群的畫郎，但畫郎心繫人間，不願上天。太白金星便請他繪製一幅群馬圖，約定三日後取走。畫郎每日畫三匹，三日成九馬，神形兼備。

▲桂林山水甲天下！興坪「九馬畫山」神壁十分應景，成為今年「馬到成功」旅遊聖地。（圖／記者任以芳攝）

不料，畫郎因得罪貪官遭兵丁追捕。危急時刻，太白金星現身相助，以腰帶化作石橋指引畫郎逃生。畫郎感念人間，懇請將畫作留下，太白金星遂將畫卷拋向石壁，使其與山石融為一体，化作永恆。

此外，筏工間也流傳著《西遊記》的番外篇。傳說孫悟空擔任「弼馬溫」時，天宮的神馬因貪戀漓江的清澈水色而不願返回，遂化作石景永駐。而山腳下深達20餘米的潭水，據說是白龍馬曾現身之處，潭底暗河通向神祕之境，為此地增添了幾分奇幻色彩。

適逢2026年農曆馬年，九馬畫山的神祕魅力再度引發中外遊客關注。在中華文化中，馬象徵著勇往直前。這幅藏於石壁間的千年群馬圖，正契合了生肖年的吉祥寓意。不僅是欣賞地理學上的奇觀，更是寄託對未來「馬到成功」的美好願景。

